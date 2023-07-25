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Corpo não foi encontrado

Passageiro de navio de cruzeiro pula no mar e é dado como morto nos EUA

Jaylen Hill, de 30 anos, desapareceu neste domingo (23) após pular de cruzeiro que tinha como destino Bahamas; a Guarda Costeira Americana confirmou a morte do homem

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 11:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2023 às 11:41
Imagens das câmeras de segurança do navio confirmaram que Hill havia pulado no mar
Imagens das câmeras de segurança do navio confirmaram que Hill havia pulado no mar Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um passageiro do navio de cruzeiros Carnival Elation pulou da embarcação no domingo (23), no litoral da Flórida nos EUA. As autoridades americanas confirmaram sua morte e suspenderam as buscas.
O homem, de 30 anos, foi identificado como Jaylen Hill. Seu desaparecimento foi notado pelo companheiro de viagem, que avisou a tripulação após passar o dia todo sem ver o amigo.
"Infelizmente, depois de uma busca exaustiva e uma revisão das imagens das câmeras de segurança, ficou determinado que ele pulou", informou a Carnival Cruise Line, operadora do cruzeiro.
A Guarda Costeira americana enviou um barco e duas aeronaves para as buscas, mas após as equipes rastrearem mais de dois quilômetros em torno da área, sem resultados, a operação foi suspensa na noite de ontem (24). A morte foi declarada, mesmo sem o corpo ter sido achado.
"Oferecemos nossas mais profundas condolências à família Hill", disse o suboficial Eric Rodriguez em um comunicado.
"Nossas equipes levam muito a sério nossa missão de salvar vidas. Sempre que não podemos trazer um ente querido para casa, para sua família, é uma dor que todos sentimos."
O navio Carnival Elation havia acabado de fazer uma viagem de quatro dias para as Bahamas, que terminou em Jacksonville, nos EUA, na manhã desta segunda-feira (24).
A embarcação tem 260 metros de comprimento, comporta 2,2 mil passageiros e 900 tripulantes.

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