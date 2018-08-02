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Medida histórica

Papa modifica catecismo e declara pena de morte como inadmissível

Até 1992, a Igreja não excluía essa medida em casos extremos

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 13:36
Papa Francisco Crédito: Andrew Medichini
O papa Francisco adotou uma medida histórica ao modificar o catecismo da Igreja Católica para declarar "inadmissível" a pena de morte e incluir um compromisso de lutar contra a mesma em todo o mundo.
Com esta medida, o pontífice modifica o artigo 2.267 do catecismo, o livro que contém a explicação da doutrina da Igreja Católica.
 A Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa, e se compromete com determinação por sua abolição em todo o mundo  afirmou o pontífice em uma audiência concedida ao prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé.
Esse é um passo muito importante para história da igreja ao eliminar a legitimação da pena de morte. Até 1992 o catecismo não excluía a pena capital em casos extremos.
O novo texto explica que "durante muito tempo o recurso à pena de morte por parte da autoridade legítima, depois do devido processo, foi considerado uma resposta apropriada à gravidade de alguns delitos e um meio admissível, embora extremo, para tutela do bem comum".
Mas o novo artigo do catecismo afirma que "hoje está cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde nem sequer depois de ter cometido crimes muito graves".
 Além disso, foram implementados sistemas de detenção mais eficazes, que garantem a necessária defesa dos cidadãos, mas que, ao mesmo tempo, não tiram do réu a possibilidade de redimir-se definitivamente  destacou.
O texto oficial entrará em vigor, como preveem as normas, após a publicação pelo diário oficial "L'Osservatore Romano" e na Ata Apostólica Sedis.

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