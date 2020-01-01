Papa Francisco dá tapa na mão de mulher ao ser agarrado e pede desculpas

O papa Francisco foi surpreendido e agarrado nesta terça-feira (31), enquanto cumprimentava fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Após dar as mãos para dezenas de pessoas, o pontífice foi puxado pelo braço por uma mulher que percebeu que ele se afastava da multidão que esperava para vê-lo. Em reação, o papa tentou desvincilhar-se dando dois tapas nas mãos da mulher e demonstrando descontentamento com a ação.

El enojo del Papa Francisco con una mujer que lo agarró bruscamente del brazo tras la última misa del año en el Vaticano https://t.co/IDtvN3GR1L pic.twitter.com/0zxwJFGtHn — Infobae América (@InfobaeAmerica) December 31, 2019

O momento foi registrado em vídeo, que circulou durante esta terça na internet, sendo comentado  e, inclusive, tornando-se meme  especialmente no Twitter.

Segundo informações da Reuters, a mulher fez o sinal da cruz quando o papa se aproximou dela. Ela também disse algo para Francisco, mas não é possível ouvir com clareza do que se trata. Nesta terça, o papa celebrou a última missa do ano e visitou o presépio instalado na Praça de São Pedro.

Já nesta quarta (01), Francisco falou sobre o episódio na primeira missa do ano:

"Muitas vezes nós perdemos a paciência. Acontece comigo também. Eu me desculpo pelo mau exemplo dado ontem" Francisco - Papa

Ainda nesta quarta, no Twitter, o papa registrou a importância das mulheres: