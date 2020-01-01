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Vaticano

Papa Francisco dá tapa na mão de mulher ao ser agarrado e pede desculpas

'Muitas vezes nós perdemos a paciência. Acontece comigo também', afirmou Francisco na primeira missa de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 12:07

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 12:07

O papa Francisco foi surpreendido e agarrado nesta terça-feira (31), enquanto cumprimentava fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano.
Após dar as mãos para dezenas de pessoas, o pontífice foi puxado pelo braço por uma mulher que percebeu que ele se afastava da multidão que esperava para vê-lo. Em reação, o papa tentou desvincilhar-se dando dois tapas nas mãos da mulher e demonstrando descontentamento com a ação.
O momento foi registrado em vídeo, que circulou durante esta terça na internet, sendo comentado  e, inclusive, tornando-se meme  especialmente no Twitter. 
Segundo informações da Reuters, a mulher fez o sinal da cruz quando o papa se aproximou dela. Ela também disse algo para Francisco, mas não é possível ouvir com clareza do que se trata. Nesta terça, o papa celebrou a última missa do ano e visitou o presépio instalado na Praça de São Pedro.
Já nesta quarta (01), Francisco falou sobre o episódio na primeira missa do ano: 
"Muitas vezes nós perdemos a paciência. Acontece comigo também. Eu me desculpo pelo mau exemplo dado ontem"
Francisco - Papa
Ainda nesta quarta, no Twitter, o papa registrou a importância das mulheres: 

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