Pai entrega o filho à polícia após encontrar fotos de criança nua

Ao encontrar imagens de uma menina de 2 anos nua no celular do filho, o americano Paul Spensberger decidiu procurar a polícia do condado de St.Charles, no estado do Missouri. Preso, o adolescente de 17 anos poderia ser libertado sob fiança de US$ 10 mil (cerca de R$ 32 mil), mas, segundo a imprensa local, o pai se recusou a pagar o valor porque queria dar uma lição em seu filho.
Andrew Spensberger permanece na prisão e está sendo investigado por pornografia infantil. Uma audiência sobre o caso está marcada às 9h na próxima terça-feira, de acordo com a emissora "Fox News".
Segundo investigadores, a criança nas imagens encontradas é parente da namorada de Andrew. Relatórios da polícia indicam que o adolescente planejava vendê-las por US$ 330 (pouco mais de R$ 1 mil) para um colega de classe suspeito de pedofilia. As fotos teriam sido feitas na casa de Andrew, na cidade O'Fallon, de acordo com a polícia. O adolescente admitiu que tirou as fotos enquanto ela dormia no chão do quarto dele.
Depois de Paul descobrir que o filho estava com fotos da criança nua, ele confiscou o aparelho e entregou o adolescente à polícia, no último 30 de dezembro.