  • Início
  • Mundo
  • Pai entrega o filho à polícia após encontrar fotos de criança nua
Pornografia infantil

Pai entrega o filho à polícia após encontrar fotos de criança nua

Ao encontrar imagens de uma menina de 2 anos nua no celular do filho, o americano Paul Spensberger decidiu procurar a polícia do condado de St.Charles, no estado do Missouri
Redação de A Gazeta

12 jan 2018 às 16:46

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 16:46

Paul entregou o filho Andrew à polícia após encontrar fotos de uma menina nua no celular dele Crédito: Facebook | Reprodução
Ao encontrar imagens de uma menina de 2 anos nua no celular do filho, o americano Paul Spensberger decidiu procurar a polícia do condado de St.Charles, no estado do Missouri. Preso, o adolescente de 17 anos poderia ser libertado sob fiança de US$ 10 mil (cerca de R$ 32 mil), mas, segundo a imprensa local, o pai se recusou a pagar o valor porque queria dar uma lição em seu filho.
Andrew Spensberger permanece na prisão e está sendo investigado por pornografia infantil. Uma audiência sobre o caso está marcada às 9h na próxima terça-feira, de acordo com a emissora "Fox News".
Andrew tirou fotos de uma menina de 2 anos nua e pretendia vendê-las
Segundo investigadores, a criança nas imagens encontradas é parente da namorada de Andrew. Relatórios da polícia indicam que o adolescente planejava vendê-las por US$ 330 (pouco mais de R$ 1 mil) para um colega de classe suspeito de pedofilia. As fotos teriam sido feitas na casa de Andrew, na cidade O'Fallon, de acordo com a polícia. O adolescente admitiu que tirou as fotos enquanto ela dormia no chão do quarto dele.
> Aplicativo propõe registrar 'contrato' de sexo consensual
Depois de Paul descobrir que o filho estava com fotos da criança nua, ele confiscou o aparelho e entregou o adolescente à polícia, no último 30 de dezembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

