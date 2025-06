Mundo

Os estudantes chineses rejeitados nos EUA e na China por temores de que sejam espiões

A deterioração das relações entre os dois países já causou problemas para estudantes chineses em seu próprio país e nos EUA.

A jovem de 22 anos tinha um agendamento para o visto: ela viajaria para Michigan no outono para estudar comunicação.>

"Me sinto como uma planta aquática à deriva, levada pelo vento e pela tempestade", disse ela, usando uma expressão chinesa comum para descrever seu sentimento de incerteza e desamparo.>

Ela estava esperançosa porque já tinha recebido a carta de aceitação da universidade. E acreditava ter sido poupada dos anúncios explosivos do governo americano dos últimos dias.>

"Se eu não conseguir um visto, provavelmente tirarei um ano sabático. Depois, vou esperar para ver se as coisas melhoram no ano que vem", diz ela.>

Um visto válido pode não ser suficiente, porque estudantes com visto podem ser "retidos no aeroporto e deportados".>

A secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, acusou Harvard de estar em coordenação com o Partido Comunista Chinês.>

O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que a ação contra estudantes chineses nos EUA incluiria "aqueles com vínculos com o Partido Comunista Chinês ou que estudam em áreas críticas".>

Pequim classificou as medidas do governo Trump como uma "ação politicamente motivada e discriminatória", e seu ministério das Relações Exteriores apresentou um protesto formal.>

No passado, a China enviava o maior número de estudantes internacionais para os campi americanos. Mas esses números diminuíram à medida que as relações entre os dois países se deterioraram.>

Uma Pequim mais poderosa e cada vez mais assertiva agora desafia Washington pela supremacia em praticamente tudo — do comércio à tecnologia.>

Essa ordem permaneceu em vigor durante a presidência de Joe Biden. Washington nunca esclareceu o que constitui esses "laços" com as Forças Armadas, levando muitos estudantes a terem seus vistos revogados ou serem recusados ​​nas fronteiras dos EUA, às vezes sem explicação adequada.>

Ele havia sido aceito em um programa de pós-doutorado na Universidade Harvard. Ele estudava medicina regenerativa com especialização em câncer de mama e havia concluído seu mestrado em uma instituição de pesquisa militar na China.>

O estudante afirmou que não era membro do Partido Comunista e que sua pesquisa não tinha nada a ver com as Forças Armadas.>