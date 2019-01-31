Home
>
Mundo
>
ONG acusa força de elite de Maduro de ter matado 205 pessoas em 2018

ONG acusa força de elite de Maduro de ter matado 205 pessoas em 2018

O comunicado do Provea (Programa Venezuelano de Educação e Ação em Direitos Humanos) aponta que a maior parte das vítimas morava em bairros pobres