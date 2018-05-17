OMS confirma que vírus ebola se espalhou para área urbana no Congo

Ações contra o Ebola mobilIzaram a África Crédito: EPA/Agência Lusa/Direitos Reservados

A epidemia de ebola na República Democrática do Congo (RDC) se espalhou para uma cidade, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira, o que acende o alerta e intensifica a preocupação sobre a dificuldade de conter o vírus.

A mais nova onda de casos, divulgada em 8 de maio, já deixou 23 mortos, mas estava confinada, até então, a uma área rural remota do noroeste do país africano, Bikoro. A agência de saúde das Nações Unidas confirmou a contaminação de uma pessoa na cidade de Mbandaka, a cerca de 150 quilômetros da área original da epidemia.

"Este é um desenvolvimento preocupante", ressaltou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em comunicado.

Na semana passada, uma autoridade do órgão destacou que, se o vírus atingisse Mbandaka, a RDC poderia ser confrontada com uma crise de ebola. A população da cidade é estimada entre 700 mil e 1,2 milhões.

"Se nós virmos uma cidade deste tamanho afetada pelo ebola, então nós deveremos ter uma grande epidemia urbana", frisou a repórteres o chefe de resposta de emergência da OMS, Peter Salama.

A agência informou nesta quinta-feira que deslocou 30 especialistas para Mbandaka a fim de "supervisionar" a cidade e rastrear relatos de novos casos de ebola na área urbana. Até o momento, houve 44 ocorrências registradas  três confirmadas, 20 prováveis e 21 sob suspeita, segundo a contagem da OMS.

O vírus ebola não só é letal como é altamente contagioso, o que dificulta a contenção da doença. Sem um arsenal de medicamentos que tratem ou previnam o mal, os médicos apostam no isolamento dos doentes e observação de pessoas que tiveram contato com eles. Nas áreas urbanas, o desafio é maior: os moradores costumam se movimentar e encontrar mais pessoas que os residentes de ambientes rurais.

Fora a complexidade do vírus, preocupa o fato de o ebola ter afetado uma das nações mais vulneráveis do mundo. A RDC é quatro vezes maior que a França, por exemplo, e tem política instável e episódios de violência desde que se tornou independente da Bélgica, em 1960. A pobreza, a corrupção e a deficiência an infraestrutura de hospitais, estradas e energia elétrica são grandes obstáculos, sobretudo nas regiões remotas.

Trata-se da nona vez que o Congo enfrenta o ebola desde 1976, quando o vírus foi identificado pela primeira vez no país, então chamado Zaire. A OMS também confirmou que a nova epidemia vem da mesma cepa do vírus que se espalhou pelo oeste da África em 2013 e matou mais de 11 mil pessoas.

"Nós agora temos ferramentas melhores que antes para combater o ebola", ressalvou Tedros, na terça-feira, ao visitar a RDC.