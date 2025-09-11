BBC News

O que novas armas revelam sobre poder militar da China

Parada militar foi vista como um recado claro aos Estados Unidos e seus aliados.

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14:00

A China aproveitou o desfile militar dos 80 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial para revelar ao mundo uma série de novas armas, drones e outros equipamentos militares — em um evento visto por muitos como um recado claro aos Estados Unidos e seus aliados.

O desfile reuniu mais de 20 chefes de Estado estrangeiros, entre eles Vladimir Putin, da Rússia, e Kim Jong-Un, da Coreia do Norte, ambos dependentes de apoio econômico da China.

Foi uma demonstração do crescente poder de Xi Jinping no cenário internacional e da força militar chinesa.

Neste vídeo, o jornalista Vitor Tavares explica o poder dessas armas e como elas se inserem no projeto geopolítico de Xi.

