O que é a 'chuva negra', nova ameaça em Teerã após os ataques dos EUA e Israel ao Irã

Pelo menos quatro instalações petrolíferas perto da capital foram danificadas por ataques aéreos dos EUA e de Israel; especialistas alertam que escala de poluentes liberados pode ser 'sem precedentes'.

Publicado em 11 de março de 2026 às 12:09

Segundo moradores, a poluição e a névoa de fumaça encobriram o Sol e deixaram um forte cheiro de queimado em áreas da cidade

Imagens de satélite mostram que colunas de fumaça causadas por ataques a um depósito de petróleo e a uma refinaria se espalharam sobre Teerã na segunda-feira (9/3). A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que ataques a instalações petrolíferas podem representar sérios riscos à saúde dos moradores.

Desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, em 28/2, foram confirmados bombardeios a pelo menos quatro instalações de petróleo nos arredores da capital.

Segundo moradores, a poluição e a névoa de fumaça encobriram o Sol e deixaram um forte cheiro de queimado em áreas da cidade. Especialistas alertam que a escala de alguns dos poluentes liberados pode ser "sem precedentes".

O aumento da poluição do ar parece se concentrar perto das instalações petrolíferas atingidas ao redor da capital iraniana, que é uma cidade com quase 10 milhões de habitantes e outros milhões nas áreas do entorno.

As imagens de satélite mais recentes, capturadas em 9/3 e analisadas pelo BBC Verify, serviço de checagem da BBC, mostram duas grandes instalações petrolíferas em Teerã ainda em chamas após relatos de ataques aéreos durante a madrugada de sábado (7/3).

As imagens também mostram fumaça saindo do depósito de Shahran, a noroeste, e da refinaria de petróleo de Teerã, a sudeste.

Vídeos verificados feitos logo após o ataque de sábado mostram enormes bolas de fogo iluminando o céu da noite na refinaria.

Incêndios envolvendo petróleo também podem liberar óxidos de enxofre e de nitrogênio, que podem formar ácidos ao se dissolverem na água da chuva

A presença simultânea de nuvens e colunas de fumaça dos incêndios em curso impede, por enquanto, a avaliação da extensão dos danos nas instalações petrolíferas atingidas no fim de semana.

Mas imagens feitas em Shahran na manhã de domingo mostraram equipes de emergência inspecionando caminhões-tanque de petróleo queimados, prédios enegrecidos e incêndios ainda em chamas.

O BBC Verify enviou as coordenadas dessa instalação, junto com outros três locais identificados pela equipe, às Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) e ao Pentágono para comentários. O Pentágono não respondeu, enquanto a IDF afirmou que "não houve ataques das IDF nesses locais". A BBC pediu mais esclarecimentos.

A IDF disse ter atingido "depósitos de combustível" perto de Teerã em uma publicação na rede social X em 07 de março, que incluía uma fotografia mostrando danos à refinaria de petróleo de Teerã.

Ataques a refinarias de petróleo podem gerar níveis significativos de poluição do ar, já que essas instalações contêm uma grande variedade de substâncias químicas.

Quando a queima do petróleo é incompleta — por falta de oxigênio — podem ser liberados monóxido de carbono e partículas de fuligem, em vez de dióxido de carbono e água.

Incêndios envolvendo petróleo também podem liberar óxidos de enxofre e de nitrogênio, que podem formar ácidos ao se dissolverem na água da chuva, além de outros hidrocarbonetos nocivos, compostos metálicos e gotículas de petróleo.

Qual é a gravidade da poluição do ar?

Uma avaliação precisa da poluição do ar é difícil porque não há medições disponíveis feitas em solo, e os dados de satélite são difíceis de interpretar devido a ventos, nuvens e outros fatores

Uma moradora de Teerã na faixa dos 20 anos disse que podia "sentir o cheiro de queimado" causado pelos ataques a instalações petrolíferas.

"Não consigo ver o Sol. Há uma fumaça horrível. Ela ainda está aqui. Estou muito cansada", disse à BBC News Persa no sábado.

Uma avaliação precisa da poluição do ar é difícil porque não há medições disponíveis feitas em solo, e os dados de satélite são difíceis de interpretar devido a ventos, nuvens e outros fatores.

Ainda assim, diante da mistura de substâncias químicas provavelmente liberadas pelos locais petrolíferos danificados, os cientistas têm poucas dúvidas de que a poluição é nociva e extrema; e muito diferente da névoa de poluição observada em cidades como Pequim, capital da China, ou Déli, capital da Índia.

"O que aconteceu [no Irã] é definitivamente sem precedentes porque tudo está sendo provocado pela queda de mísseis e por ataques aéreos contra refinarias de petróleo", disse Akshay Deoras, pesquisador da Universidade de Reading, no Reino Unido.

Muitos conflitos provocam altos níveis de poeira e poluição por partículas, mas o "conjunto" de diferentes substâncias químicas neste caso é "definitivamente incomum", acrescentou.

Eloise Marais, professora de química atmosférica e qualidade do ar na University College London, no Reino Unido, concordou.

Ela afirmou que, na maioria das circunstâncias, esse tipo de poluição só seria observado em "um acidente industrial muito, muito grave, em que uma refinaria inteira explode".

O que é a "chuva negra" e o que a provoca?

Moradores de Teerã relataram no domingo episódios de "chuva negra".

O termo "chuva negra" é uma expressão informal usada para descrever precipitação contaminada por poluentes, que adquire coloração escura.

O termo "chuva negra" é uma expressão informal usada para descrever precipitação contaminada por poluentes, que adquire coloração escura

É comum que a chuva "lave" os poluentes presentes no ar, mas a chuva negra é rara e normalmente resulta de níveis muito altos de fuligem e de outros poluentes atmosféricos, disseram cientistas ao BBC Verify.

"As gotas de chuva agiram como pequenas esponjas ou ímãs, coletando tudo o que estava no ar enquanto caíam, razão pela qual os moradores observaram o que está sendo descrito como 'chuva negra'", explicou Deoras, da Universidade de Reading.

Também é possível que algumas partículas maiores tenham caído do ar para o solo, sem a ocorrência de chuva.

Quais podem ser os impactos?

É comum que a chuva "lave" os poluentes presentes no ar, mas a chuva negra é rara e normalmente resulta de níveis muito altos de fuligem e de outros poluentes atmosféricos, disseram cientistas ao BBC Verify

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, já manifestou "grande preocupação" com os impactos do conflito na saúde da população.

Os danos a instalações petrolíferas "correm o risco de contaminar alimentos, água e ar — perigos que podem ter impactos graves na saúde, especialmente em crianças, idosos e pessoas com condições médicas preexistentes", afirmou Ghebreyesus.

"Essas exposições muito intensas a partículas têm efeitos imediatos sobre os pulmões", disse Anna Hansell, professora de epidemiologia ambiental da Universidade de Leicester, no Reino Unido.

"Mas também podem ter efeitos duradouros ao longo de muitos anos, tanto no sistema respiratório quanto no aumento do risco de câncer."

Doug Weir, diretor do Observatório de Conflitos e Meio Ambiente, observou que "o que é incomum em Teerã é que não havíamos observado esse tipo de ataque em uma área tão densamente povoada".

"Muitas vezes esses campos de petróleo ficam em regiões rurais. Em Teerã, as pessoas estão expostas a uma enorme variedade de substâncias nessa chuva negra, não apenas petróleo", afirmou.

As previsões meteorológicas da BBC Weather indicam períodos de chuva na quinta-feira (12/3), além de ventos mais fortes, o que pode ajudar a dispersar e remover poluentes da atmosfera.

Mas isso não significa que os riscos desapareçam.

Os poluentes podem chegar a rios e outros cursos d'água ou, se se depositarem no solo e o terreno secar, podem ser novamente suspensos no ar pela ação do vento.

Reportagem adicional: Ghoncheh Habibiazad, Paul Brown, Rollo Collins, Shayan Sardarizadeh, Farida Elsebai e Daniel Wainwright

