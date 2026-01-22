Mundo

'O Agente Secreto' concorre a 4 Oscars; confira os indicados

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:11

Wagner Moura foi indicado a melhor ator ao Oscar Crédito: Reuters

O filme O Agente Secreto foi indicado ao Oscar em quatro categorias nesta quinta-feira (22/1), em anúncio feito em Los Angeles pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

O filme de Kleber Mendonça Filho concorre ao prêmio com:

melhor escalação de elenco;

melhor ator (Wagner Moura);

melhor filme internacional;

melhor filme.

Outro brasileiro também indicado, mas em uma produção estrangeira, foi Adolpho Veloso, pelo filme Sonhos de Trem, na categoria de melhor fotografia.

Confira abaixo as indicações.

Os indicados ao Oscar

Melhor filme

Uma Batalha Após a Outra

Hamnet

Pecadores

Marty Supreme

Frankenstein

Valor Sentimental

Sonhos de Trem

O Agente Secreto

Bugonia

F1: O Filme

Melhor filme internacional

O Agente Secreto (Brasil)

Valor Sentimental (Noruega)

Foi Apenas um Acidente (França)

Sirât (Espanha)

A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor atriz coadjuvante

Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)

Amy Madigan (A Hora do Mal)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)

Elle Fanning (Valor Sentimental)

Wunmi Mosaku (Pecadores)

Melhor roteiro adaptado

Uma Batalha Após a Outra

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Sonhos de Trem

Bugonia

Frankenstein

Melhor ator coadjuvante

Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Benicio Del Toro (Uma Batalha Após a Outra)

Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)

Delroy Lindo (Pecadores)

Melhor maquiagem e cabelo

Frankenstein

Kokuho

Pecadores

Coração de Lutador

A Meia-Irmã Feia

Melhor roteiro original

Pecadores

Valor Sentimental

Marty Supreme

Foi Apenas um Acidente

Blue Moon

Melhor curta-metragem

The Singers

Jane Austen's Period Drama

Two People Exchanging Saliva

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

O filme Amarela, de André Hayato Saito, estava na pré-lista de melhor curta-metragem no Oscar, mas acabou não sendo indicado.

Melhor escalação de elenco

Pecadores

Hamnet

Marty Supreme

O Agente Secreto

Uma Batalha Após a Outra

Melhor figurino

Frankenstein

Pecadores

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Marty Supreme

Avatar: Fogo e Cinzas

Melhor animação

Guerreiras do K-Pop

Arco

Zootopia 2

A Pequena Amélie

Elio

Melhor atriz

Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)

Jessie Buckley (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)

Renate Reinsve (Valor Sentimental)

Emma Stone (Bugonia)

Kate Hudson (Song Song Blue)

Melhor canção original

Guerreiras do K-Pop, Golden, EJAE and Mark Sonnenblick

Diane Warren: Relentless, Dear Me, Diane Warren

Pecadores, I Lied to You, Ludwig Göransson e Raphael Saadiq

Viva Verdi!, Sweet Dreams of Joy, Nicholas Pike

Train Dreams, Train Dreams, Nick Cave e Bryce Dressner

Melhor ator

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)

Wagner Moura (O Agente Secreto)

Michael B. Jordan (Pecadores)

Ethan Hawke (Sonhos de Trem)

Melhor fotografia

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Sonhos de Trem

Frankenstein

Marty Supreme

A lista de indicados a melhor fotografia tem um brasileiro: Adolpho Veloso, do filme Sonhos de Trem.

Melhor diretor

Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)

Ryan Coogler (Pecadores)

Chloé Zhao (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)

Joachim Trier (Valor Sentimental)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Melhor montagem

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

F1: O Filme

Marty Supreme

Valor Sentimental

