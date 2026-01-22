'O Agente Secreto' concorre a 4 Oscars; confira os indicados

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:11
O filme O Agente Secreto foi indicado ao Oscar em quatro categorias nesta quinta-feira (22/1), em anúncio feito em Los Angeles pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.
O filme de Kleber Mendonça Filho concorre ao prêmio com:
Outro brasileiro também indicado, mas em uma produção estrangeira, foi Adolpho Veloso, pelo filme Sonhos de Trem, na categoria de melhor fotografia.
Melhor filme
Melhor filme internacional
Melhor atriz coadjuvante
Melhor roteiro adaptado
Melhor ator coadjuvante
Melhor maquiagem e cabelo
Melhor roteiro original
Melhor curta-metragem
O filme Amarela, de André Hayato Saito, estava na pré-lista de melhor curta-metragem no Oscar, mas acabou não sendo indicado.
Melhor escalação de elenco
Melhor figurino
Melhor animação
Melhor atriz
Melhor canção original
Melhor ator
Melhor fotografia
Melhor diretor
Melhor montagem
