Ataque a tiros deixa três mortos na Austrália

Suspeita é de que o ataque tenha sido cometido pelo ex-marido de uma das vítimas, que foi morta

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 09:57

Ataque aconteceu na Austrália e deixou mortos Crédito: Reprodução

Três pessoas morreram e outra ficou ferida após um ataque a tiros na cidade de Lake Cargelligo, na Austrália, nesta quinta-feira (22). Homem cometeu os ataques em dois endereços diferentes da cidade. A população de pouco mais de 1.400 habitantes foi orientada a evitar a área e o comércio local fechou mais cedo.

Suspeita é de que o ataque tenha sido cometido pelo ex-marido de uma das vítimas, que foi morta. A mulher foi assassinada com um homem dentro da própria casa e, em outra residência, uma mulher que conhecia a vítima foi morta e um homem ficou ferido, segundo o jornal The Sydney Morning Herald. A vítima ferida está em condições estáveis e foi levada ao hospital, segundo a polícia local. A cidade foi tomada por ambulâncias e carros de polícia, segundo a Associated Press.



Autor do crime fugiu e é procurado pela polícia. A cidade pediu recursos de municípios vizinhos para fazer as buscas pelo homem. Entre as equipes enviadas à cidade está a unidade de operações táticas de elite de Sydney.

