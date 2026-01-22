Home
>
Mundo
>
Ataque a tiros deixa três mortos na Austrália

Ataque a tiros deixa três mortos na Austrália

Suspeita é de que o ataque tenha sido cometido pelo ex-marido de uma das vítimas, que foi morta

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 09:57

Ataque aconteceu na Austrália e deixou mortos
Ataque aconteceu na Austrália e deixou mortos Crédito: Reprodução

Três pessoas morreram e outra ficou ferida após um ataque a tiros na cidade de Lake Cargelligo, na Austrália, nesta quinta-feira (22). Homem cometeu os ataques em dois endereços diferentes da cidade. A população de pouco mais de 1.400 habitantes foi orientada a evitar a área e o comércio local fechou mais cedo.

Recomendado para você

Suspeita é de que o ataque tenha sido cometido pelo ex-marido de uma das vítimas, que foi morta

Ataque a tiros deixa três mortos na Austrália

Sete países de maioria muçulmana aceitaram o convite para a nova organização de Trump, enquanto Putin, da Rússia, afirma que está considerando participar.

Enquanto Brasil fica em silêncio, mais sete países aceitam entrar no Conselho de Gaza de Trump

Presidente dos EUA quer um sistema de defesa antimíssil de última geração, avaliado em bilhões de dólares, para proteger o país inteiro.

O que é o sistema de defesa antimíssil 'Domo de Ouro' de Trump e como ele funcionaria?

Suspeita é de que o ataque tenha sido cometido pelo ex-marido de uma das vítimas, que foi morta. A mulher foi assassinada com um homem dentro da própria casa e, em outra residência, uma mulher que conhecia a vítima foi morta e um homem ficou ferido, segundo o jornal The Sydney Morning Herald. A vítima ferida está em condições estáveis e foi levada ao hospital, segundo a polícia local. A cidade foi tomada por ambulâncias e carros de polícia, segundo a Associated Press.

Autor do crime fugiu e é procurado pela polícia. A cidade pediu recursos de municípios vizinhos para fazer as buscas pelo homem. Entre as equipes enviadas à cidade está a unidade de operações táticas de elite de Sydney.

Leia mais

Imagem - PF apreende oito mil maços de cigarros contrabandeados na Serra

PF apreende oito mil maços de cigarros contrabandeados na Serra

Imagem - Suspeito de ataque a tiros com morte em bar é preso em Vitória

Suspeito de ataque a tiros com morte em bar é preso em Vitória

Imagem - Quarta live do 'Plantão Sisu' orienta candidatos na reta final das inscrições

Quarta live do 'Plantão Sisu' orienta candidatos na reta final das inscrições

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Violência Mundo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais