PF apreende oito mil maços de cigarros contrabandeados na Serra

A Polícia Federal (PF) apreendeu oito mil maços de cigarros na Serra, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (22). O mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória, foi cumprido durante a Operação Sem Filtro em um endereço vinculado a um investigado, mas a corporação não informou se o local era uma residência ou um estabelecimento comercial. A ação visa combater o contrabando e a distribuição de cigarros de origem paraguaia.