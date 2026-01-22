PF apreende oito mil maços de cigarros contrabandeados na Serra
A Polícia Federal (PF) apreendeu oito mil maços de cigarros na Serra, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (22). O mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória, foi cumprido durante a Operação Sem Filtro em um endereço vinculado a um investigado, mas a corporação não informou se o local era uma residência ou um estabelecimento comercial. A ação visa combater o contrabando e a distribuição de cigarros de origem paraguaia.
Durante a operação, também foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais que podem auxiliar na identificação da rota de distribuição e de outros envolvidos. As investigações tiveram início após a Polícia Civil (PC) identificar a circulação de grandes quantidades de cigarros estrangeiros escondidos em estabelecimentos e depósitos utilizados pelo grupo criminoso.