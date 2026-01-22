Mundo

Oscar 2026: Wagner Moura faz história como primeiro brasileiro indicado a Melhor Ator

Brasileiro irá competir pela estatueta com Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Michael B. Jordan (Pecadores) e Ethan Hawke (Sonhos de Trem).

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 12:11

O baiano já ganhou o Globo de Ouro 2026 de melhor ator de drama Crédito: AFP

O ator Wagner Moura fez história novamente neste quinta-feira (22/1), ao se tornar o primeiro brasileiro indicado a Melhor Ator no Oscar 2026, por seu papel no filme O Agente Secreto.

O baiano já ganhou o Globo de Ouro de melhor ator de drama pelo mesmo papel.

No Oscar, ele irá competir pela estatueta com Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Michael B. Jordan (Pecadores) e Ethan Hawke (Sonhos de Trem).

A cerimônia do Oscar será realizada em 15 de março, às 20h.

O Agente Secreto está indicado ainda em outras três categorias: Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Filme (geral).

Esta é a segunda vez que o Brasil é indicado na categoria Melhor Filme (geral) — a primeira foi no Oscar 2025, com Ainda Estou Aqui.

E com as quatro indicações, O Agente Secreto iguala o número de categorias em que concorreu Cidade de Deus no Oscar 2004.

Em 2025 e 1999, as atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro foram indicadas para Melhor Atriz, respectivamente por Ainda Estou Aqui e Central do Brasil, mas não levaram a estatueta para casa naqueles anos.

No Globo de Ouro 2026, foi a primeira vez que um brasileiro concorreu na categoria melhor ator de drama e já na estreia saiu-se vitorioso.

"É um filme sobre memória, a falta dela e um trauma geracional. Eu acho que se um trauma pode ser passado por gerações, os valores também podem. Esse prêmio vai para quem está seguindo seus valores em momentos difíceis", disse Wagner Moura, em seu discurso de vitória.

"E para todo mundo no Brasil que está assistindo isso agora, viva o Brasil e a cultura brasileira", completou em português.

'Viva o Brasil e a cultura brasileira', disse Wagner ao ganhar o Globo de Ouro 2026 Crédito: Rich Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images

O filme de Kléber Mendonça Filho marca o retorno de Wagner Moura ao cinema brasileiro após 11 anos envolvido com produções internacionais.

A sua última atuação foi em Praia do Futuro, de Karim Aïnouz. "Não tinha momento melhor para voltar a filmar em português", disse em entrevista à BBC News Brasil em dezembro de 2025.

Para Wagner, "o filme é sempre a mistura entre o que um diretor e o roteirista querem dizer com o tempo em que esse filme é apreciado pelo público".

A disputa do Brasil por quatro Oscars em 2026 ocorre em um contexto no qual a diversidade tem sido uma questão importante em Hollywood.

Diversas premiações expandiram seus membros para aumentar a variedade de votantes. Isso resultou em uma maior presença de filmes em língua não-inglesa, com a vitória do filme sul-coreano Parasita na categoria de melhor filme no Oscar de 2020, sendo um ponto de virada crucial.

'O baiano tem o molho'

A campanha de O Agente Secreto e de Wagner Moura ao Oscar 2026 é marcada pela cançãoO Baiano Tem o Molho, d'O Kannalha, nome artístico do cantor Danrlei Orrico.

A música cruzou ao história do filme em setembro de 2025, quando, ao chegar na cerimônia do 50º Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá, Wagner Moura foi recebido por algumas fãs com o refrão singular da canção d'O Kannalha — "O baiano tem o molho. O baiano tem o molho".

"De início, essa ligação foi feita pelos fãs. A galera fez alguns vídeos, alguns cortes do Wagner, até antes do lançamento do filme e que viralizou muito, muito, muito mesmo", disse O Kannalha, em entrevista à BBC News Brasil.

Depois disso, a Vitrine Filmes, responsável pela distribuição do longa-metragem, entrou em contato com o cantor baiano e música e campanha passaram a andar juntas, viralizaram e foram parar até nas redes sociais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ator baiano, com seu molho, seu sotaque brasileiro e seu carisma foi conquistando a crítica, o público e hoje, aos 49 anos, chama atenção na maior potência do cinema mundial.

Em uma entrevista recente, Wagner comentou que não gostava de disfarçar o sotaque brasileiro para falar inglês, como ele também nunca disfarçou o sotaque baiano para fazer novela, para fazer filme nacional.

Com informações da reportagem de Peu Araújo, de Salvador para a BBC News Brasil

