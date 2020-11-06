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Definição

Nos EUA, controle do Senado pode ser definido apenas em janeiro

O Estado, o único que prevê um segundo pleito caso nenhum dos candidatos receba mais de 50% dos votos, teve duas disputas para o cargo de senador este ano

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 11:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 11:16
Vista externa do Capitólio dos Estados Unidos, prédio que serve como centro legislativo do governo dos Estados Unidos
Vista externa do Capitólio dos Estados Unidos, prédio que serve como centro legislativo do governo dos Estados Unidos Crédito: Charles Sholl/Brazil Photo Press/Folhapress
A definição sobre qual dos partidos terá o controle do Senado dos Estados Unidos pode ficar para 5 de janeiro de 2021, quando ocorre o segundo turno das eleições à Casa na Geórgia. O Estado, o único que prevê um segundo pleito caso nenhum dos candidatos receba mais de 50% dos votos, teve duas disputas para o cargo de senador este ano.
Em uma das corridas, o candidato do Partido Democrata, Raphael Warnock, não conquistou a preferência majoritária do eleitorado e terá que disputar, mais uma vez, com a senadora republicana Kelly Loeffler, que foi nomeada ao posto no ano passado após a aposentadoria de Johnny Isakson.
Na segunda disputa, ainda não há resultado final: com cerca de 98% das cédulas apuradas, o senador republicano Joe Perdue tem 49,8%, contra 47,8% do democrata Jon Ossoff.
Por volta das 07h30 (horário de Brasília), postulantes republicanos lideravam no Alasca e na Carolina do Norte, enquanto um democrata estava à frente no Arizona. Se esses resultados se confirmarem, o balanço de poder no Senado ficaria 50 republicanos e 48 democratas, com as duas eleições na Geórgia podendo empatar. Se houver empate, o vice-presidente do país passa a ser o voto de Minerva.

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