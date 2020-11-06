Nos EUA, controle do Senado pode ser definido apenas em janeiro

Vista externa do Capitólio dos Estados Unidos, prédio que serve como centro legislativo do governo dos Estados Unidos Crédito: Charles Sholl/Brazil Photo Press/Folhapress

A definição sobre qual dos partidos terá o controle do Senado dos Estados Unidos pode ficar para 5 de janeiro de 2021, quando ocorre o segundo turno das eleições à Casa na Geórgia. O Estado, o único que prevê um segundo pleito caso nenhum dos candidatos receba mais de 50% dos votos, teve duas disputas para o cargo de senador este ano.

Em uma das corridas, o candidato do Partido Democrata, Raphael Warnock, não conquistou a preferência majoritária do eleitorado e terá que disputar, mais uma vez, com a senadora republicana Kelly Loeffler, que foi nomeada ao posto no ano passado após a aposentadoria de Johnny Isakson.

Na segunda disputa, ainda não há resultado final: com cerca de 98% das cédulas apuradas, o senador republicano Joe Perdue tem 49,8%, contra 47,8% do democrata Jon Ossoff.