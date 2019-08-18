Âncora de TV morre em acidente de avião durante reportagem

A jornalista norte-americana Nancy Parker, 53, morreu na última sexta-feira (16) enquanto fazia uma matéria para a Fox 8 em um avião de pequeno porte.
A âncora e repórter trabalhava há 23 anos na emissora. Segundo informações da própria Fox, ela estava fazendo uma matéria a bordo de um bimotor no aeroporto New Orleans Lakefront.
O avião caiu em um descampado a cerca de um quilômetro do aeroporto, provocando incêndio. Além da jornalista, o piloto Franklin J.P. Augustus também morreu no local.
Um comunicado da FAA, agência federal de aviação dos EUA, informou que o avião era um bimotor de modelo Pitts S-2B de 1983. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.
MARIDO E TRÊS FILHOS
Em comunicado, a emissora lamentou a morte. "Lamentamos a perda da nossa colega de longo tempo e amiga Nancy Parker. Nancy foi parte da família Fox 8 nos últimos 23 anos e colocou seu coração e alma em seu trabalho, cobrindo centenas de histórias e tocando inúmeras vidas. Ela fez diferença nas vidas daqueles que reportou. Sua falta será sentida e sua ausência nunca poderá ser preenchida."