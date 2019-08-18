Âncora de TV morre em acidente de avião durante reportagem

A jornalista norte-americana Nancy Parker, 53, morreu na última sexta-feira (16) enquanto fazia uma matéria para a Fox 8 em um avião de pequeno porte.

A âncora e repórter trabalhava há 23 anos na emissora. Segundo informações da própria Fox, ela estava fazendo uma matéria a bordo de um bimotor no aeroporto New Orleans Lakefront.

O avião caiu em um descampado a cerca de um quilômetro do aeroporto, provocando incêndio. Além da jornalista, o piloto Franklin J.P. Augustus também morreu no local.

Um comunicado da FAA, agência federal de aviação dos EUA, informou que o avião era um bimotor de modelo Pitts S-2B de 1983. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.

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