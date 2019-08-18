Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Âncora de TV morre em acidente de avião durante reportagem
Tragédia

Âncora de TV morre em acidente de avião durante reportagem

A jornalista norte-americana Nancy Parker, 53, morreu enquanto fazia uma matéria para a Fox 8 em um avião de pequeno porte.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2019 às 09:13

Publicado em 18 de Agosto de 2019 às 09:13

A jornalista norte-americana Nancy Parker, 53, morreu na última sexta-feira (16) enquanto fazia uma matéria para a Fox 8 em um avião de pequeno porte. 
A âncora e repórter trabalhava há 23 anos na emissora. Segundo informações da própria Fox, ela estava fazendo uma matéria a bordo de um bimotor no aeroporto New Orleans Lakefront.
O avião caiu em um descampado a cerca de um quilômetro do aeroporto, provocando incêndio. Além da jornalista, o piloto Franklin J.P. Augustus também morreu no local.
Um comunicado da FAA, agência federal de aviação dos EUA, informou que o avião era um bimotor de modelo Pitts S-2B de 1983. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.
MARIDO E TRÊS FILHOS
Em comunicado, a emissora lamentou a morte. "Lamentamos a perda da nossa colega de longo tempo e amiga Nancy Parker. Nancy foi parte da família Fox 8 nos últimos 23 anos e colocou seu coração e alma em seu trabalho, cobrindo centenas de histórias e tocando inúmeras vidas. Ela fez diferença nas vidas daqueles que reportou. Sua falta será sentida e sua ausência nunca poderá ser preenchida."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N' Roses no ES: motorista de aplicativo aproveita grade do Kleber Andrade para curtir show
Imagem de destaque
Homem invade casa e ataca a ex, adolescente e até bebê em Cariacica
Imagem de destaque
Menopausa: 6 plantas que contribuem para o bem-estar feminino

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados