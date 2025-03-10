Navio petroleiro e embarcação de carga colidem no Mar do Norte; o que se sabe

Imagem do incêndio causado pela colisão de dois navios no Mar do Norte Crédito: BBC

Um navio petroleiro e uma embarcação de carga se colidiram no Mar do Norte na manhã desta segunda-feira (10/3), na costa de East Yorkshire, na Inglaterra.

Ainda não está claro o que causou a colisão.

Até o momento, 32 pessoas foram resgatadas para a terra, mas o executivo-chefe do Porto de Grimsby East afirma que alguns membros da tripulação ainda não foram contabilizados.

O petroleiro envolvido na colisão pegou fogo e embarcações com capacidade de combate a incêndios foram enviadas ao local, além de um helicóptero de resgate com botes salva-vidas e uma aeronave da Guarda Costeira.

Segundo a Guarda Costeira, o alarme foi disparado às 9h48, hora local (6h48 em Brasília).

Diversas pessoas teriam abandonado as embarcações após a colisão, diz a Instituição Real Nacional de Salva-vidas (RNLI, nas siglas em inglês) em sua última declaração, acrescentando que há relatos de incêndios em ambas as embarcações.

O líder do conselho municipal da cidade de Hull, Mike Ross, diz que há uma "grande operação" no Mar do Norte. Ele classifica o incidente como "devastador".

Em declarações à BBC News, Ross diz que foi contatado por várias pessoas locais que estão "muito preocupadas".

É um "incidente terrível" em termos de pessoas envolvidas e do impacto potencial na costa, explica Ross.

O potencial impacto ambiental também é uma preocupação, e ele diz que nos próximos dias será preciso realizar um intenso trabalho para entender a grandeza do ocorrido.

O petroleiro envolvido na colisão, o MV Stena Immaculate, partiu de Agio Theodoroi, na Grécia, com direção a Killingholme no Reino Unido, de acordo com Jonathan Josephs, repórter de Negócios da BBC.

A Stena Bulk é dona do navio Stena Immaculate em conjunto com seu parceiro americano Crowley, que o opera.

Josephs falou com o presidente-executivo da Stena Bulk, Erik Hanell, que confirmou que toda a tripulação do petroleiro MV Stena Immaculate foi contabilizada e está segura.

Ele também disse que ainda não era possível especular sobre a causa da colisão no Mar do Norte.

Detalhes sobre como a colisão aconteceu ainda não estão claros. Mas com ferramentas de rastreamento online, foi possível construir uma imagem do que aconteceu antes e como os esforços de resgate se desenrolaram, diz Joshua Cheetham da BBC Verify.

De acordo com o site de rastreamento de navios MarineTraffic, o Stena Immaculate havia viajado do porto grego e estava ancorado fora de Hull.

O Solong, enquanto isso, estava navegando do porto escocês de Grangemouth para Roterdã, na Holanda.

Sobre o navio petroleiro

O navio MV Stena Immaculate é de propriedade conjunta de Stena Bulk e sua parceira americana, a empresa de logística Crowley.

A Crowley é uma empresa de propriedade da sueca Stena Sphere, controlada pela família bilionária Olsson, de acordo com o repórter de Negócios da BBC, Jonathan Josephs.

Esse tipo de arranjo complexo é bastante típico na indústria global de transporte marítimo, escreve ele.

No entanto, excepcionalmente, este é um dos apenas dez petroleiros alistados em um programa do governo dos EUA projetado para fornecer combustível às forças armadas durante tempos de conflito armado ou emergência nacional.

Isso significa que eles podem ser chamados pelos militares dos EUA em curto prazo, mas não há nenhuma indicação de que ele estava sendo usado para esses propósitos quando este acidente aconteceu.