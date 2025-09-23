Home
'Nada justifica o genocídio em Gaza', afirma Lula em discurso na ONU

Segundo o presidente, "ali, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário"

MANOELLA SMITH E DANIELA ARCANJO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 11:38

Lula discursa na Assembleia-Geral da ONU Crédito: Reprodução/Canal Gov

SÃO PAULO, SP, E NOVA YORK - Lula voltou a afirmar que há genocídio em Gaza, sendo aplaudido pelos presentes. O presidente brasileiro disse que o governo faz uso "desproporcional e ilegal" da força contra os palestinos.

"Os atentados terroristas perpetuados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza", afirmou.

"Ali, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário", seguiu o petista. "Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade daqueles que poderiam evitá-lo. Em Gaza, a fome é usada como arma de guerra, e o deslocamento forçado da população é praticado impunemente", completou Lula.

Lula ainda expressou sua "admiração aos judeus, dentro e fora de Israel, que se opõem a essa punição coletiva".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, no discurso de abertura da Assembleia-Geral da ONU, que equiparar criminalidade e terrorismo é preocupante. A fala ocorre após o governo dos Estados Unidos classificarem de terroristas gangues da América Latina.

"Somos um continente livre de armas de destruição em massa. Sem conflito étnicos e religiosos. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Usar a força letal em situações que não constituem conflito armado equivale a executar pessoas sem julgamento."

Tópicos Relacionados

Faixa de Gaza

