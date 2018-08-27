Na Inglaterra, pílulas abortivas poderão ser tomadas em casa nas primeiras dez semanas de gestação Crédito: Womenonweb/Divulgação

Mulheres na Inglaterra poderão tomar pílulas abortivas em casa, de acordo com o novo plano do governo, que deve entrar em vigor até o final do ano. Atualmente, inglesas que interrompem a gravidez nas primeiras dez semanas fazem isso tomando pílulas em uma clínica especializada. São duas doses com intervalo de 24 a 48 horas entre a primeira e a segunda. Sob o novo plano, que alinha a Inglaterra com a Escócia e com o País de Gales, a segunda pílula poderá ser tomada em casa. Isso evita o risco de o aborto acontecer no percurso entre a residência e a clínica.

Segundo a BBC, a diretora do departamento médico do governo inglês, Dame Sally, disse que a mudança aumenta o poder de escolha das mulheres e garante que elas recebam "cuidados seguros e dignos". "O aborto pode ser uma experiência difícil, por isso é importante que as mulheres se sintam o mais seguras e confortáveis o possível".

A legalização do uso doméstico do misoprostol também foi bem recebida pelos principais ginecologistas do país. A professora Lesley Regan, presidente do Royal College of Obstetricians and Gynecologists, disse que foi "um grande passo para a saúde da mulher".