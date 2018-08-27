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Poder de escolha

Na Inglaterra, pílulas abortivas poderão ser tomadas em casa

Remédio utilizado nas primeiras dez semanas é ministrado apenas em clínicas atualmente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 15:01

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 15:01

Na Inglaterra, pílulas abortivas poderão ser tomadas em casa nas primeiras dez semanas de gestação Crédito: Womenonweb/Divulgação
Mulheres na Inglaterra poderão tomar pílulas abortivas em casa, de acordo com o novo plano do governo, que deve entrar em vigor até o final do ano. Atualmente, inglesas que interrompem a gravidez nas primeiras dez semanas fazem isso tomando pílulas em uma clínica especializada. São duas doses com intervalo de 24 a 48 horas entre a primeira e a segunda. Sob o novo plano, que alinha a Inglaterra com a Escócia e com o País de Gales, a segunda pílula poderá ser tomada em casa. Isso evita o risco de o aborto acontecer no percurso entre a residência e a clínica.
>Claudia Alencar revela aborto aos 17: "nunca me arrependi"
Segundo a BBC, a diretora do departamento médico do governo inglês, Dame Sally, disse que a mudança aumenta o poder de escolha das mulheres e garante que elas recebam "cuidados seguros e dignos". "O aborto pode ser uma experiência difícil, por isso é importante que as mulheres se sintam o mais seguras e confortáveis o possível".
A legalização do uso doméstico do misoprostol também foi bem recebida pelos principais ginecologistas do país. A professora Lesley Regan, presidente do Royal College of Obstetricians and Gynecologists, disse que foi "um grande passo para a saúde da mulher".
> Aborto é um atentado a vida
 Esta medida simples e prática irá fornecer às mulheres significativamente mais opções e é o cuidado mais compassivo que podemos dar a elas  disse a médica, concluindo.  Isso permitirá que as mulheres evitem a angústia e o constrangimento de sangramento e dor durante a jornada para uma desnecessária segunda visita a uma clínica ou hospital.

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