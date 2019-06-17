Home
Mundo
Mundo ganhará 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos, prevê ONU

De acordo com o documento, a população mundial é de 7,7 bilhões na atualidade. A previsão é que chegue a 9,7 bilhões em 2050 e a quase 11 bilhões em 2100