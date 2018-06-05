Mulher mata o marido após vê-lo batendo em gato nos EUA

Mary Harrison Crédito: Divulgação/Dallas Police Department

Mary Harrison, de 47 anos, matou o marido Dexter, de 49 anos, após ele espancar o gato da família. O crime aconteceu na manhã de sábado (2), no Texas, EUA. As informações são do Daily Mail.

Quando os policiais chegaram ao local, Harrison disse que ela e seu marido estavam discutindo, quando ele agrediu o gato. Logo em seguida, ela atirou no homem.

Dexter foi levado às pressas para o Hospital Presbiteriano, mas não resistiu aos ferimentos.

Harrison foi presa e encaminhada para o Centro de Justiça de Lew Sterrett, onde ela está sendo mantida sob fiança de $ 100.000. Ela agora enfrenta acusações de homicídio.

Os vizinhos disseram à KTCT-TC que o casal e seus dois filhos adolescentes haviam se mudado para o duplex no nordeste de Dallas há apenas alguns meses.