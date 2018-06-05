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Crime

Mulher mata o marido após vê-lo batendo em gato nos EUA

Dexter, de 49 anos, foi levado às pressas para o Hospital Presbiteriano, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 22:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 22:24
Mary Harrison Crédito: Divulgação/Dallas Police Department
Mary Harrison, de 47 anos, matou o marido Dexter, de 49 anos, após ele espancar o gato da família. O crime aconteceu na manhã de sábado (2), no Texas, EUA. As informações são do Daily Mail.
Quando os policiais chegaram ao local, Harrison disse que ela e seu marido estavam discutindo, quando ele agrediu o gato. Logo em seguida, ela atirou no homem. 
> Mulher denuncia ataques machistas em jogos online
Dexter foi levado às pressas para o Hospital Presbiteriano, mas não resistiu aos ferimentos.
Harrison foi presa e encaminhada para o Centro de Justiça de Lew Sterrett, onde ela está sendo mantida sob fiança de $ 100.000. Ela agora enfrenta acusações de homicídio.
Os vizinhos disseram à KTCT-TC que o casal e seus dois filhos adolescentes haviam se mudado para o duplex no nordeste de Dallas há apenas alguns meses.
 

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