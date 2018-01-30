Mulher mais baixa do mundo conhece o homem mais alto, no Egito

Sultan Kosen, o homem mais alto do mundo segundo o "Guinness World Records", conversa com Jyoti Amge, a mulher mais baixa, de acordo com o mesmo concurso Crédito: Reprodução/Instagram

A indiana Jyoti Amge, de 25 anos, mede exatos 62,8 centímetros de altura. Já o turco Sultan Kosen, de 35 anos, tem espantosos e 2,51 metros dos pés à cabeça. Eles são, respectivamente, a mulher mais baixa e o homem mais alto do mundo, segundo o "Guinness World Records".

Os caminhos dos dois nunca tinham se cruzado, mas, na última sexta-feira, eles se conheceram nas Pirâmides de Gizé, no Egito, onde se encontraram para uma sessão de fotos a convite do Conselho Egípcio de Promoção do Turismo.

Com a Pirâmide de Quéfren e uma esfinge ao fundo, o turco e a indiana, que são donos de seus recordes desde 2011, posaram juntos para ilustrar sites turísticos do Cairo. Eles ainda tiveram a oportunidade de participar de uma conferência no hotel Fairmont Nile City, também na capital do país. O objetivo do encontro entre os dois é chamar atenção para pontos turísticos do Egito.

Sultan Kosen conquistou o recorde quando foi medido em Ancara, na Turquia, em 2011. Antes disso, a equipe do "Guinesse" passsou 20 anos sem medir outro candidato à marca de ser humano mais alto do mundo. Apenas 10 pessoas tiveram altura confirmada de 2,43 metros ou mais, segundo os organizadores do concurso. Kosen foi diagnosticado com gigantismo pituitário, condição que leva a uma produção excessiva do hormônio do crescimento.

A mulher mais baixa do mundo Jyoti Amge ao lado do homem mais alto, segundo o "Guinness World Records" Crédito: Reprodução/Instagram

Já a indiana Jyoti Amge, que atualmente trabalha como atriz, comprovou ser a menor pessoa do mundo ao completar 18 anos, também em 2011. Ela tem essa altura devido a um tipo de nanismo conhecido como acondroplasia, que ocorre devido a uma mutação genética que altera o crescimento.