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Morre idosa que acordou em caixão durante seu próprio velório no Equador

Bella Montoya acordou durante seu velório em 9 de junho, depois de passar cinco horas dentro de seu caixão em uma funerária na cidade de Babahoyo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jun 2023 às 11:40

Publicado em 18 de Junho de 2023 às 11:40

Uma mulher de 76 anos que foi declarada morta e surpreendeu seus parentes ao acordar e bater em seu caixão durante seu velório morreu após sete dias em terapia intensiva, informou sua família no sábado, 17.
Gilberto Barbera Montoya, filho da mulher, contou à Associated Press que os médicos do hospital estadual para onde ela foi levada às pressas após o incidente disseram que ela morreu na noite de sexta-feira.
Bella Montoya acordou durante seu velório em 9 de junho, depois de passar cinco horas dentro de seu caixão em uma funerária em Babahoyo
Bella Montoya acordou durante seu velório em 9 de junho, depois de passar cinco horas dentro de seu caixão em uma funerária em Babahoyo Crédito: Reprodução/Twitter
O Ministério da Saúde do Equador confirmou em comunicado que Bella Montoya morreu de um derrame isquêmico depois de passar uma semana em terapia intensiva. O órgão acrescentou que Bella permaneceu sob "vigilância permanente", mas não forneceu mais informações sobre a investigação médica em torno do caso.
Barbera Montoya disse que ainda não recebeu nenhum relatório das autoridades sobre a explicação médica do ocorrido e alertou que as coisas "não vão ficar assim". Ele afirmou que uma irmã da falecida denunciou formalmente o incidente, procurando identificar o médico que a declarou morta.
Bella Montoya acordou durante seu velório em 9 de junho, depois de passar cinco horas dentro de seu caixão em uma funerária em Babahoyo, cerca de 208 quilômetros a sudoeste de Quito, capital do Equador.
Os restos mortais de Bella, que era enfermeira aposentada, estão na mesma funerária onde ela acordou. Seu filho disse à AP que ela será enterrada em um cemitério público.
Um comitê técnico foi formado para revisar como o hospital emite atestados de óbito, disse o Ministério da Saúde do país na semana passada.
(Com informações da AP)

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