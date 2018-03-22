Morre Frank Avruch, ator por trás do palhaço Bozo americano

Morreu aos 89 anos o ator e personalidade da TV americana Frank Avruch em Boston, Estados Unidos. Avruch interpretou o palhaço Bozo num programa infantil entre 1959 e 1970.
O personagem ganhou fama nos EUA e outros países, ao se tornar uma franquia, espalhando-se por diversos canais de televisão. Frank Avruch encarnou o primeiro Bozo que teve difusão nacional na TV americana.
O ator também trabalhou para o canal americano "WCVB-TV", apresentando os programas "Man about town" e "The great entertainment".
Além da atuação nas telinhas. Avruch também era um ativo filantropo, contribuindo para projetos da UNIFCEF. Em um dessas iniciativas, viajou o mundo pela instituição interpretando o famoso palhaço que ajudou a popularizar.