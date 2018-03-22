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Bozo dormiu

Morre Frank Avruch, ator por trás do palhaço Bozo americano

Artista foi um dos responsáveis por dar fama ao personagem infantil

Publicado em 22 de Março de 2018 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 12:26
Frank Avruch interpretou o palhaço Bozo nos EUA Crédito: (Foto: Reprodução)
Morreu aos 89 anos o ator e personalidade da TV americana Frank Avruch em Boston, Estados Unidos. Avruch interpretou o palhaço Bozo num programa infantil entre 1959 e 1970.
O personagem ganhou fama nos EUA e outros países, ao se tornar uma franquia, espalhando-se por diversos canais de televisão. Frank Avruch encarnou o primeiro Bozo que teve difusão nacional na TV americana.
Ator encarnou o palhaço entre 1959 e 1970 Crédito: (Foto: Reprodução)
O ator também trabalhou para o canal americano "WCVB-TV", apresentando os programas "Man about town" e "The great entertainment".
Além da atuação nas telinhas. Avruch também era um ativo filantropo, contribuindo para projetos da UNIFCEF. Em um dessas iniciativas, viajou o mundo pela instituição interpretando o famoso palhaço que ajudou a popularizar.

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