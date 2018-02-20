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'Rato de um milhão de dólares'

Missão neozelandesa busca erradicar roedor

Navio zarpou rumo às Ilhas Antípodas, perto da Antártica, onde animal virou praga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 14:04

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 14:04

O roedor teria sido introduzido nas Ilhas Antípodas após um naufrágio há mais de um século, acreditam especialistas Crédito: Reprodução/Pixabay
Três cachorros de caça, uma série de equipamentos com sensores, uma ministra e vários membros da força de defesa da Nova Zelândia foram despachados em uma missão especial: caçar um roedor, mais conhecido como o "rato de um milhão de dólares", que vive em ilhas remotas da Antártica.
As inóspitas Ilhas Antípodas estão localizadas a 760 quilômetros a sudeste da Nova Zelândia e foram até recentemente o lar de uma população de 200 mil ratos. Acredita-se que esses animais tenham sido introduzidos lá por causa de um naufrágio, há mais de um século.
No ambiente das Antípodas, os ratos passaram a representar uma praga: comeram pintinhos de albatrozes vivos, devastaram a vegetação e ameaçaram a vida de insetos raros.
Ilhas Antípodas, ao sul da Nova Zelândia, bem próximo da Antártica Crédito: Divulgação/Benjamin Hell
Na tentativa de erradicá-los há dois anos, a Nova Zelândia levantou o equivalente a pouco mais de R$ 2,3 milhões e embarcou em um dos maiores e mais ambiciosos programas de extermínio já realizados em qualquer lugar do mundo.
Em junho de 2016, uma equipe de 13 pessoas passou 75 dias exterminando cerca de 200 mil ratos  o que acredita-se que é o total da população de roedores.
Agora, a primeira equipe de monitoramento da Nova Zelândia partiu no navio HMNZS Wellington para passar três semanas buscando ratos no patrimônio mundial, para ver se o projeto foi de fato um sucesso.
A ministra da conservação da Nova Zelândia, Eugenie Sage, que está a bordo do navio, disse que a expedição é excitante, mas que devasta seus nervos.
 Como com qualquer erradicação da ilha, o sucesso nunca é garantido. A operação Antípodas foi feita de acordo com as melhores práticas internacionais, no entanto, o desafio de erradicar 200 mil ratos de uma parte remota e selvagem da Nova Zelândia nunca deve ser subestimado  afirmou a ministra.  Se algum dos ratos tivesse sobrevivido à operação, a população teria se recuperado agora até um nível onde eles deveriam ser detectáveis ... a comunidade internacional estará observando de perto.
Stephen Horn, gerente de projeto do departamento de conservação, disse que chegar às ilhas foi o primeiro desafio da equipe, que precisou escalar 18 penhascos para acessar uma acomodação.
 Os ratos estão tendo um enorme impacto em toda uma gama de espécies  disse ele.  A beleza da ilha sub-antártica que está tão longe da Nova Zelândia é que, ao longo do tempo, ela desenvolveu sua própria gama de espécies, que é única. Existem espécies raras, ameaçadas, endêmicas, que queremos proteger.

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