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Comoção

Menino pergunta ao Papa se pai ateu que morreu está no céu

Deus não abandona os seus filhos, respondeu Francisco ao pequeno Emanuele

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 17:29
O Papa Francisco abraça e consola Emanuele, de 8 anos Crédito: @domtotal | Twitter
A pergunta de um menino ao Papa Francisco comoveu os fieis durante uma visita dominical do Pontífice à Paróquia de São Paulo da Cruz, no bairro Corviale, no sul de Roma. Antes de rezar a missa, o Santo Padre abriu espaço para questionamentos de crianças. Entre elas estava Emanuele, de 8 anos. Chorando, ele se aproximou do líder da Igreja Católica e questionou se seu pai, um ateu morto há pouco tempo, estava no céu.
Visivelmente emocionado, Francisco abraçou e consolou o menino durante alguns minutos, antes de revelar ao público a pergunta de Emanuele: Pedi permissão a Emanuele para dizer a pergunta em público e ele disse que sim. É por isso que eu a direi a vocês: Pouco tempo atrás, meu pai morreu. Ele era ateu, mas teve todos os quatro filhos batizados. Ele era um bom homem. Está no céu, papai?.
"Para que seus filhos pudessem dizer: Ele era um bom homem, ele deve ter dado um belo testemunho a seus filhos", respondeu Francisco. "Aquele homem não tinha o dom da fé, ele não era crente, mas ele tinha seus filhos batizados. (...) Quem diz quem vai para o céu é Deus, mas como está o coração de Deus diante de um pai assim? Um coração de papai. Deus tem o coração de um pai. E diante de um pai, não crente, que foi capaz de batizar seus filhos e dar essa bravura aos seus filhos, vocês acham que Deus seria capaz de deixá-lo longe?".
O Papa ressaltou a coragem do menino que, diante do público, teve a coragem de se levantar e revelar a dúvida que o afligia. "Quem dera todos nós pudéssemos chorar como Emanuele quando temos uma dor como ele tem em seu coração. Ele chorou por seu pai e teve a coragem de fazer isso na nossa frente, porque em seu coração há amor por seu pai", destacou Francisco. "É um belo testemunho do filho que herdou a força de seu pai e, também, teve a coragem de chorar diante de todos nós. Se aquele homem era capaz de criar filhos assim, é verdade, ele era um bom homem".
Então, Francisco respondeu aos fieis presentes se Deus abandona seus filhos quando eles são bons?, e o público respondeu que não. "Aqui, Emanuele, esta é a resposta", disse Francisco. "Deus certamente estava orgulhoso de seu pai, porque é mais fácil ser um crente, batizar crianças, que batizá-las sendo incrédulo. Certamente isso agradou muito a Deus. Fale com seu pai, reze seu pai. Obrigado Emanuele por sua coragem".

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