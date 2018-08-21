Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Menina de 12 anos sofre queimaduras em 49% do corpo no 'desafio do fogo'
Perigo nas redes sociais

Menina de 12 anos sofre queimaduras em 49% do corpo no 'desafio do fogo'

Mãe publicou foto da pré-adolescente no hospital para alertar outros pais sobre os perigos

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 14:49
Menina de 12 anos ficou com queimaduras graves após participar do desafio do fogo, que viralizou na web Crédito: Reprodução/Facebook
O "desafio do fogo" começou a circular nas redes sociais há pelo menos quatro anos. Apesar dos alertas de perigo, os vídeos continuam a despertar a curiosidade de adolescentes, que colocam suas vidas em risco ao participarem. Foi assim que uma menina de 12 anos terminou com queimaduras de segundo e terceiro graus em 49% de seu corpo na última sexta-feira. A estudante foi levada para um hospital em Detroit, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, onde deve passar ainda por três cirurgias, no mínimo. Ela vai ficar internada durante meses.
O desafio do fogo, conhecido na web por seu nome em inglês "Fire Challenge", consiste em espalhar líquidos inflamáveis pelo corpo e incendiá-lo, enquanto uma câmera filma a cena para depois compartilhá-la nas redes.
A mãe da vítima, Brandi Owens, alertou outros pais para que fiquem atentos ao que seus filhos estão assistindo na internet.
> Vídeo: Ministra Cármen Lúcia dança e canta samba ao lado de Alcione
"Minha filha recentemente pegou fogo devido ao desafio no YouTube. Por favor, conversem com seus filhos sobre o que eles veem nas redes sociais", disse Brandi em um site de financiamento coletivo, em que pede contribuições para arcar com as despesas médicas da filha. "Nos mantenha em suas orações", acrescentou.
De acordo com a mãe da menina, a participação dela no desafio do fogo deixou a família toda chocada e muito abalada. Para ela, é necessário que vídeos desse tipo sejam excluídos.
"As crianças muitas vezes não percebem que a vida é um dom precioso e que elas não podem imitar as coisas que veem na internet. Eu espero que nenhuma outra família passe por isso. Como mãe, você sempre quer proteger seu filho e nunca querer que ele sinta dor", afirmou Brandi.
> Gracyanne Barbosa faz piada com dieta de Belo: "Está passando mal"
À emissora local "Fox 2 Detroit", Brandi contou que viu a filha correndo pelo corredor "pegando fogo dos joelhos até o cabelo". Em seu perfil do Facebook, publicou uma foto da menina na cama do hospital enfaixada da cabeça aos pés e em tratamento intensivo.
 
No dia do trágico desafio, a pré-adolescente estava com duas amigas em sua casa. A mãe tinha cozinhado panquecas e depois foi tirar um cochilo enquanto as meninas brincavam. Brandi disse à emissora "TMJ4", afiliada da "NBC", ter sido acordada pelo som de uma pequena explosão e logo viu sua filha em chamas. Após o socorro, as amigas contaram que estavam tentando imitar o desafio do fogo que viram no YouTube.
"(Minha filha) tem outros seis irmãos e eles querem que sua irmã melhore e volte para casa", afirmou Brandi. "Nós todos estamos tentando aguentar e ser fortes por ela".
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados