Home
>
Mundo
>
Meghan Markle deixa em bananas mensagens de apoio para prostitutas

Meghan Markle deixa em bananas mensagens de apoio para prostitutas

Nesta sexta-feira (1º), a mulher do príncipe Harry, que está grávida do primeiro filho do casal, escreveu incentivos como "você é forte" e "você é especial"