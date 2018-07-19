Mark Zuckerberg diz que não deletaria posts que negam o Holocausto

Mark Zuckerberg Crédito: Arquivo

O fundador do Facebook Mark Zuckerberg causou polêmica durante participação em podcast do site norte-americano Recode. Falando sobre como a rede social pretende agir no combate de fake news e informações falsas, ele deu a entender que pessoas que espalhem conteúdo que conteste o Holocausto não seriam bloqueados pela plataforma.

Os princípios que seguimos para retirar conteúdo do nosso serviço são: se vai causar dano real, dano físico real ou se você está atacando indivíduos, então não é conteúdo que deveria estar na plataforma, disse Zuckerberg. Eu sou judeu e tem um grupo de pessoas que negam que o Holocausto aconteceu. Acho isso extremamente ofensivo, mas no fim das contas não acho que a nossa plataforma deve bloquear isso porque é uma das coisas que as pessoas não sabem porque são ignorantes sobre o assunto. Não acredito que estejam sendo intencionalmente erradas, completou.

A fala do CEO do Facebook foi muito criticada nas redes sociais e causou respostas de associações que defendem vítimas do Holocausto e que combatem o antissemitismo. Revisionismo do Holocausto é intencional, deliberado e uma tática usada por antissemitas que é maligna, dolorosa e que ameaça os judeus, escreveu Jonathan Greenblatt, diretor da Anti-Defamation League (ADL), em post no Twitter.