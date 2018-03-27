Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  Marca de cerveja retira anúncio do ar após ser considerado racista
Marca de cerveja retira anúncio do ar após ser considerado racista

Publicado em 27 de Março de 2018 às 20:54

Redação de A Gazeta

O anúncio foi retirado do ar nesta segunda-feira (26) Crédito: Heineken | Reprodução
A Heineken anunciou na segunda-feira (26) que retirou do ar um anúncio com o slogan Às vezes, mais leve é melhor, depois de ter recebido uma saraivada de críticas classificando-o de racista. O anúncio mostra um barman deslizando uma garrafa de Heineken Light para uma mulher. A garrafa passa por vários negros antes de chegar à mulher branca.
O clipe foi bombardeado nas redes sociais. No Twitter, a estrela do hip-hop Chance The Rapper chamou de "terrivelmente racista", o que foi compartilhado por vários usuários.
Que idiotas aprovam esse anúncio? Queimem essa pessoa, tuitou Helen Ehrenhofer, que se identifica como ex-gerente de comunicações.
A empresa respondeu retirando o anúncio da TV e internet. "Embora tenhamos sentido o anúncio como uma referência à nossa cerveja Heineken Light, e que cerveja light é melhor que outras opções de alto teor calórico - erramos o alvo, estamos levando o feedback para o coração e usaremos isso para influenciar outras campanhas, disse o porta-voz da Heineken nos EUA, Bjorn Trwery.
A reação contra o anúncio segue alguns erros cometidos por outras marcas ao tentarem representar minorias. No ano passado, a Pepsi retirou um anúncio polêmico, estrelado por Kendall Jenner, acusado de se apropriar do movimento Black Lives Matter e de usar a justiça social para vender refrigerante.
Em outubro, a Dove pediu desculpas por um post no Facebook promovendo seu sabonete líquido que usava um GIF de 3 segundos mostrando uma mulher negra tirando uma camiseta marrom escura para revelar uma mulher branca. Foi introduzido com a linha "Pronta para um banho com Dove?.
E em janeiro, a H&M gerou um enorme protesto ao colocar uma criança negra para modelar uma camiseta com o slogan "coolest monkey in the jungle". O varejista pediu desculpas e removeu o item de seu site.
A Heineken já havia enfrentado questões sensíveis anteriormente e foi bem-sucedida.
No rescaldo da controvérsia envolvendo o anúncio da Pepsi no ano passado, a marca de cerveja foi elogiada por um anúncio intitulado "Mundos diferentes em que abordou os direitos dos gays, a mudança climática e o feminismo.
"Por décadas, a Heineken desenvolveu um histórico positivo de criação de marketing, que mostra que há mais coisas que nos unem do que nos dividem", disse Trowery na segunda-feira (26).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados