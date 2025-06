Mundo

Madeleine McCann: as novas buscas em Portugal pela menina britânica que desapareceu em 2007

As polícias portuguesa e alemã estão iniciando uma nova busca em Portugal como parte das investigações em andamento sobre o desaparecimento de Madeleine McCann.

Publicado em 3 de junho de 2025 às 05:39

Madeleine McCann desapareceu durante férias da família em Portugal em 2007 Crédito: PA Media

As polícias portuguesa e alemã começaram uma nova busca em Portugal, dentro do conjunto de investigações em curso sobre o desaparecimento de Madeleine McCann.>

A busca abrangerá cidade de Lagos, onde fica a Praia da Luz, local onde a menina desapareceu há quase duas décadas.>

Madeleine tinha três anos e passava as férias com a família quando sumiu de um complexo de apartamentos no dia 3 de maio de 2007.>

O desaparecimento da menina britânica desencadeou uma investigação policial em toda a Europa e tornou-se um dos casos não resolvidos de maior repercussão em todo o mundo.>

>

A polícia portuguesa confirmou na segunda-feira (2/6) que realizará uma nova rodada de buscas entre 2 e 6 de junho, com base em mandados emitidos pelo Ministério Público da Alemanha.>

Investigadores alemães chegaram à cidade antes da retomada das buscas, enquanto a polícia portuguesa começava a fechar estradas nas cercanias.>

Os especialistas da Alemanha assumiram a liderança do caso desde que identificaram Christian Brückner, de 48 anos — que atualmente está preso numa penitenciária alemã por outro crime — como o principal suspeito do caso McCann.>

Ele cumpre pena por estuprar uma turista americana de 72 anos em Portugal no ano de 2005. Ele deve ser libertado ainda este ano.>

As autoridades alemãs suspeitam de assassinato, mas não encontraram provas suficientes para indiciá-lo. Brückner negou repetidamente qualquer envolvimento com o episódio.>

As autoridades alemãs disseram à BBC que "processos criminais estão em andamento em Portugal" e que isso está ocorre com o apoio da polícia portuguesa.>

As autoridades portuguesas também nomearam Brückner como suspeito formal pelo desaparecimento da menina britânica. Elas disseram que entregariam quaisquer provas apreendidas às autoridades alemãs.>

Enquanto isso, a polícia do Reino Unido afirmou que está ciente das novas buscas em curso em Portugal. >

A nova investigação in loco será a primeira a ocorrer nos últimos dois anos. As buscas anteriores, feitas em 2023, concentraram-se numa barragem remota, que fica a 40 minutos de carro do local onde Madeleine foi vista pela última vez.>

Brückner, que passou algum tempo na região entre 2000 e 2017, foi encontrado com fotografias e vídeos de si mesmo perto do local do desaparecimento.>

A imprensa portuguesa noticiou na segunda-feira (2/6) que a nova busca se concentraria na área entre o resort de férias Ocean Club, onde a família McCann estava hospedada, e a casa onde Brückner costumava viver.>

A equipe de policiais recebeu autorização para efetuar buscas em 21 terrenos que ficam nessa área.>

Uma barreira bloqueia a rua enquanto a polícia retoma as buscas pelo corpo de Madeleine McCann, que desapareceu em maio de 2007 Crédito: Reuters

Na noite em que Madeleine desapareceu, os pais dela estavam jantando com amigos em um restaurante a uma curta caminhada de distância, enquanto Madeleine e seus irmãos gêmeos mais novos dormiam no apartamento térreo do resort.>

Os pais ficaram de olho nas crianças durante toda a noite até que a mãe, Kate, descobriu que Madeleine havia sumido por volta das 22h.>

As autoridades alemãs continuam a tratar Brückner como o principal suspeito pelo crime. >

No entanto, promotores na Alemanha afirmaram no início deste ano que não havia "nenhuma perspectiva" de uma acusação formal contra Brückner relacionada ao desaparecimento de Madeleine.>

Um documentário alemão de 2022 encontrou evidências de que Brückner trabalhava ocasionalmente no Ocean Club, enquanto promotores alemães também vincularam dados do telefone celular e uma venda de um carro ao processo contra ele.>

Os pais de Madeleine lembraram no mês passado o 18º aniversário do desaparecimento da menina. >

Eles reforçaram que a "determinação em não deixar pedra sobre pedra é inabalável".>

Além da investigação feita pelos alemães, a polícia do Reino Unido trabalha no caso desde 2011, num esforço que é conhecido como Operação Grange.>

