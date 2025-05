Mundo

Lucía Topolansky, a mulher que foi 'muito mais do que uma companheira' para José Mujica

A ex-guerrilheira conheceu Mujica na clandestinidade e viveu ao seu lado durante décadas, até seu último dia

'Atmosfera de perigo'

Foi durante os tempos da clandestinidade que conheceu Mujica — que era nove anos mais velho do que ela e ocupava cargos de direção no MLN-T. >

Mujica contou que o primeiro encontro entre eles aconteceu em setembro de 1971, na noite em que ele escapou da prisão de Punta Carretas, em Montevidéu, por um túnel, com outros 105 tupamaros — uma das maiores fugas da história do sistema penitenciário uruguaio. >

"Ela estava com as pessoas que davam apoio do lado de fora. Tinham ocupado uma das casas por onde nós saímos do subsolo depois de cavar um túnel para fugir da prisão", lembrou. "A vi quase por acaso, e seguimos a vida. Era muito bonita e jovem.">