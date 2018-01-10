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Temporariamente

Loja que vendia boneca transexual é fechada no Paraguai

Prefeitura justificou decisão alegando que município é pró-vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 19:46

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 19:46

O brinquedo representava uma afronta aos valores adotados pela cidade. (Imagem meramente ilustrativa) Crédito: Pixabay
Uma loja em Ciudad del Este, na fronteira do Paraguai com o Brasil, foi fechada temporariamente por autoridades municipais por vender bonecas transexuais. De acordo com a prefeita, Sandra McLeod, a decisão foi tomada porque o município se declarou pró-vida e família ano passado, e o brinquedo representava uma afronta aos valores adotados pela cidade.
O movimento Pró-vida é organizado pela Igreja Católica, com apoio de outras religiões, e rechaça o ensinamento da diversidade de gênero a crianças e adolescentes.
A gerente da loja, Esther Bazán, negou que a boneca fosse transgênero e informou que os advogados da empresa irão apelas da decisão.
"Nós compramos as bonecas da China. Elas têm características e roupas femininas, mas possuem um apêndice no púbis que se parece com um órgão sexual masculino", explicou a gerente, segundo a Associated Press. "Os clientes são avisados, antes da compra, sobre as características da boneca. Os turistas brasileiros e argentinos as levam dando risadas".
Porém, um cliente paraguaio se negou a trocar as bonecas que havia comprado por outros produtos e exigiu, por meio de declarações à imprensa, que a loja pedisse perdão pela venda.
Apesar de a loja ter sido fechada, o Ministro da Infância e Adolescência, Ricardo González, afirmou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira que no Paraguai não existe uma regulação sobre a venda de brinquedos, como as bonecas, nem mesmo de brinquedos bélicos.
O advogado da prefeitura, Christian Cabral, justificou o fechamento da loja, afirmando que o estabelecimento não pagou o imposto comercial deste ano e cometeu uma falha administrativa ao vender brinquedos, enquanto só estava habilitado a comercializar produtos eletrônicos.
Em setembro do ano passado, o Paraguai proibiu o ensino de diversidade sexual e igualdade de gênero nas escolas públicas, indo contra recomendação do Unicef sobre o tema, argumentando que a constituição do país estabelece que a família é formada apenas pelo matrimônio entre um homem e uma mulher.

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