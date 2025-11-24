Mundo

Lenda do reggae Jimmy Cliff morre aos 81 anos

O músico era conhecido por sucessos como "You Can Get It If You Really Want" e "I Can See Clearly Now".

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 10:44

null Crédito: Getty Images

Jimmy Cliff, um dos mais famosos e amados expoentes da músicareggae, faleceu aos 81 anos, segundo divulgou sua família esta segunda-feira (24/11).

Astro desde a década de 1960, ele ajudou a levar o som da Jamaica para um público global através de sucessos como Wonderful World, Beautiful People e You Can Get It If You Really Want. Fez sucesso também com o cover de Johnny Nash I Can See Clearly Now.

No Brasil, estourou ainda com os sucessos Reggae Night e Rebel In Me nos anos 1980.

Sua atuação como um rebelde armado no drama policial de 1972 Balada Sangrenta é um marco do cinema jamaicano e foi considerado o filme que levou o reggae para os Estados Unidos.

A esposa de Cliff, Latifa Chambers, anunciou sua morte por meio de um comunicado no Instagram.

null Crédito: Getty Images

"É com profunda tristeza que compartilho a notícia de que meu marido, Jimmy Cliff, faleceu devido a uma convulsão seguida de pneumonia", escreveu ela.

"Sou grata à sua família, amigos, colegas artistas e colegas de trabalho que compartilharam sua jornada com ele. A todos os seus fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi a força dele durante toda a sua carreira."

"Jimmy, meu querido, que você descanse em paz. Seguirei seus desejos."

A mensagem também foi assinada por seus filhos, Lilty e Aken.

Nascido com o nome de James Chambers em 1944, Cliff cresceu em extrema pobreza em St. James, na Jamaica, sendo o oitavo de nove filhos.

Dono de uma voz doce, começou a cantar na igreja local aos seis anos de idade.

Aos 14 anos, mudou-se para a capital Kingston e adotou o sobrenome Cliff para expressar as ambições que almejava alcançar.

Gravou vários singles antes de chegar ao topo das paradas jamaicanas com sua própria composição, Hurricane Hattie.

Em 1965, mudou-se para Londres para trabalhar com a Island Records — que mais tarde seria a gravadora de Bob Marley — mas as tentativas da gravadora de tornar seu som palatável ao público do rock não foram bem-sucedidas inicialmente.

Ele alcançou o sucesso com o single de 1969 Wonderful World, Beautiful People – um hino animado e inspirador; e com a canção politicamente engajada Vietnam, que Bob Dylan chamou de "a melhor canção de protesto já escrita".

A letra conta a história de um jovem soldado que escreve da guerra, prometendo à mãe que voltará para casa em breve; apenas para ela receber um telegrama no dia seguinte, informando-a de sua morte.

Cliff refletiu sobre a canção em 1986, dizendo ao arquivista de reggae Roger Steffens: "A essência da minha música é a luta. O que a torna especial é a esperança do amor."

O filme Crédito: Getty Images

Cliff se tornou mesmo uma estrela internacional com The Harder They Come, escrita especialmente para o filme de mesmo nome em inglês (Balada Sangrenta, em português), no qual interpretou Ivan Martin, um jovem tentando entrar na corrupta indústria musical jamaicana.

"O filme abriu as portas para a Jamaica", lembrou Cliff. "Ele disse: 'É daqui que vem essa música.'"

Cliff contribuiu com quatro canções para a trilha sonora, incluindo o hino gospel Many Rivers To Cross, que refletia seus primeiros anos como um artista em busca de reconhecimento no Reino Unido.

"Eu ainda era adolescente", lembrou ele mais tarde. "Cheguei cheio de vigor: 'Vou conseguir, vou estar no mesmo nível dos Beatles e dos Rolling Stones'."

"Mas não estava sendo bem assim. Eu fazia turnês em clubes, sem conseguir emplacar. Eu estava lutando com o trabalho, com a vida, com a minha identidade. Não conseguia encontrar o meu lugar. A frustração alimentou a música."

Em vez disso, o filme e sua trilha sonora lhe renderam aclamação internacional. A revista Rolling Stone chegou a incluí-lo na lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos.

Durante a década de 1980, ele colaborou com os Rolling Stones no álbum Dirty Work e retornou às paradas americanas em 1993 com sua versão de I Can See Clearly Now, da trilha sonora de Jamaica Abaixo de Zero, que narra as aventuras da equipe jamaicana de bobsled.

Seus outros trabalhos incluem os álbuns vencedores do Grammy Cliff Hanger (1985) e Rebirth (2012), um retorno nostálgico à sua melhor forma.

Cliff entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll em 2010, descrevendo a homenagem como "uma grande emoção e uma honra".

Ao apresentá-lo, Wyclef Jean, do Fugees, disse que se inspirou no sucesso de Cliff quando era jovem, crescendo no Haiti. "Quando víamos Jimmy Cliff, víamos a nós mesmos", disse ele.

Cliff continuou em turnê até o final da vida, tocando no palco Legends do Glastonbury em 2003 e conquistando uma nova geração de fãs no Festival Coachella de 2010.

Suas contribuições para a música e a cultura jamaicanas foram reconhecidas em outubro de 2003, quando ele recebeu a prestigiosa Ordem do Mérito do país.

Mas o cantor afirmou que sua conexão com os fãs era mais importante do que qualquer outra honraria que recebeu.

Em entrevista à rádio americana NPR em 2012, ele refletiu: "Quando alguém vem até mim e diz: 'Eu abandonei a escola e ouvi sua música You Can Get It If You Really Want, e essa música me fez voltar a estudar, e agora sou professor e uso sua música com meus alunos' - isso, para mim, é um grande sucesso."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta