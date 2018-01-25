Leão na pista atrasa aterrissagem de avião nos Estados Unidos

Leão. Foto: Divulgação Crédito: Divulgação

Um avião da empresa Delta prestes a aterrissar em Idaho, nos Estados Unidos, foi obrigado a interromper a operação de pouso para não atropelar um leão da montanha que estava na pista. O aterrissagem acabou atrasando cerca de 20 minutos, segundo o jornal Idaho Mountain Express.

A passageira Diane Cordes contou que o avião já estava se aproximando do solo quando de repente o piloto subiu a aeronave. Depois de uns minutos, ele disse no alto-falante que a torre ordenou a subida porque havia um animal na pista.