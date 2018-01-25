Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Leão na pista atrasa aterrissagem de avião nos Estados Unidos
20 minutos

Leão na pista atrasa aterrissagem de avião nos Estados Unidos

Animal acabou sendo morto por policiais que queriam proteger a comunidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 15:12

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 15:12

Leão. Foto: Divulgação Crédito: Divulgação
Um avião da empresa Delta prestes a aterrissar em Idaho, nos Estados Unidos, foi obrigado a interromper a operação de pouso para não atropelar um leão da montanha que estava na pista. O aterrissagem acabou atrasando cerca de 20 minutos, segundo o jornal Idaho Mountain Express.
A passageira Diane Cordes contou que o avião já estava se aproximando do solo quando de repente o piloto subiu a aeronave. Depois de uns minutos, ele disse no alto-falante que a torre ordenou a subida porque havia um animal na pista.
O funcionário do aeroporto Chris Pomeroy disse que a equipe chegou a prender o leão, de menos de um ano de vida, para depois soltá-lo novamente na selva. Mas ele fugiu e acabou sendo morto porque era um risco para a comunidade que estava no local. /Associated Press

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados