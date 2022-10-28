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Estados Unidos

Leão da montanha é capturado ao vagar por Los Angeles e assustar moradores

Animal foi localizado pelas autoridades próximo a uma escola primária, que teve que suspender as aulas temporariamente. Felino foi capturado e levado para um habitat adequado

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 15:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 out 2022 às 15:08
Um leão da montanha - mamífero também conhecido como onça-parda ou puma - foi capturado na tarde de quinta-feira (27) após ser flagrado percorrendo o bairro de Brentwood, em Los Angeles (EUA).
Leão da montanha é flagrado percorrendo um bairro de Los Angeles (EUA)
Leão da montanha é flagrado percorrendo um bairro de Los Angeles (EUA) Crédito: Reprodução | Redes sociais
As autoridades localizaram o animal selvagem próximo a uma escola primária, que teve que suspender as aulas temporariamente por segurança. Os alunos e funcionários da instituição de ensino tiveram que se abrigar em outro local.
De acordo com a rede norte-americana NBC, a operação foi realizada pela Polícia de Los Angeles, com o apoio das equipes do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia. Eles tranquilizam o animal, para que fosse resgatado com segurança.
O leão da montanha estava inicialmente escondido entre algumas árvores de um beco perto do campo de golfe do Brentwood Country Club.
Um vídeo mostra o felino vagando entre algumas árvores do clube. Um dos funcionários do estabelecimento percebeu que o leão estava se aproximando da Brentwood Science Magnet Elementary School e acionou a polícia.
Enquanto aumentavam o perímetro de segurança, os guardas recomendavam às pessoas que estivessem nas ruas do bairro que permanecessem dentro de seus carros, casas ou em outros pontos distantes da confusão.
A operação teve início às 10h do horário local e terminou por volta das 16h. O leão foi achado no quintal de uma casa e capturado pela equipe do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia.
O felino foi carregado inconsciente para um caminhão e levado para um habitat adequado.
Segundo as autoridades, ele foi retirado da área residencial ileso e nenhuma pessoa ficou ferida. Não foi informado de onde ele pode ter aparecido.

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