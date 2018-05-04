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Gesto de conciliação

Kim adianta relógio em meia hora, e Coreias voltam a ter mesmo horário

Decisão vem após cúpula histórica entre líderes da Península que abriu caminho para paz

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 15:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 15:53
Kim Jong-un e Moon Jae-in atravessam de mãos dadas a fronteira entre a Coreia do Norte e a do Sul, na primeira cúpula entre os dois países desde 2007 Crédito: Governo sul-coreano
A Coreia do Norte aplicou na madrugada deste sábado a reunificação de seu fuso horário com o da Coreia do Sul, medida acertada após a histórica cúpula entre os líderes dos dois países.
O gesto acontece depois de, em meio aos atritos que deixaram o mundo assustado com a possibilidade de uma guerra nuclear, o regime de Kim Jong-un ter atrasado o horário de seu país em 30 minutos em 2015, em um contraponto aos vizinhos.
Durante a cúpula com o presidente do Sul, Moon Jae-in, Kim expressou sua decisão de que as duas Coreias voltassem a ter o mesmo horário.
 Havia dois relógios na sala de espera da Casa da Paz (onde aconteceu a cúpula). Um tinha a hora de Seul e o outro, a de Pyongyang. Isso me entristeceu  disse Kim a Moon, segundo um relato da conversa divulgada pelo governo sul-coreano.
Foi mais um dos gestos de conciliação que o líder do Norte mostrou nos últimos meses, e que culminaram no encontro em busca de paz na Península e sua desnuclearização.
A Coreia do Norte decidiu atrasar a hora em 30 minutos em agosto de 2015 para retornar a seu fuso tradicional de mais de um século, por causa do 70º aniversário da independência do domínio colonial japonês. O regime fixou como hora padrão da Coreia do Norte 30 minutos mais tarde que a que tinha até então, e a denominou hora de Pyongyang. A hora norte-coreana passou a ser GMT+8,5, em vez da atual GMT+9.
GMT+8,5 era o fuso horário de toda a Coreia até que, em 1912, foi adiantado em meia hora pelo Império Japonês, que dominou a península entre 1910 e 1945, para que coincidisse com a de Tóquio.

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