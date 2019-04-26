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Líder norte-coreano

Kim acusa EUA de terem agido de 'má-fé' na cúpula de Hanói

Dois meses depois do grande fracasso do segundo encontro com Trump, norte-coreano afirma que teve um 'momento muito bom' com Putin na Rússia

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 23:53

Publicado em 

25 abr 2019 às 23:53
O líder norte-coreano, Kim Jong-un Crédito: Reprodução/Web
O líder norte-coreano, Kim Jong-un, considera que os Estados Unidos agiram de "má-fé" durante sua cúpula com o presidente Donald Trump em Hanói, em fevereiro, e que a situação na Península Coreana atingiu "um ponto crítico", revelou nesta sexta-feira a agência oficial KCNA.
Kim realizou tais comentários durante sua primeira cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin, na quinta-feira em Vladivostok, um encontro que qualificou de "aberto e amistoso", segundo a KCNA.
Na reunião, Putin disse que os dois conversaram sobre a desnuclearização da Península Coreana, sanções e os EUA.
Ao final do encontro, Putin afirmou que a Coreia do Norte precisa de garantias internacionais de segurança para encerrar seu programa nuclear e essas garantias, para funcionar, precisariam ser oferecidas dentro de uma estrutura multinacional.
“Precisamos restaurar o poder do direito internacional, voltar ao estado em que o direito internacional, e não a lei do mais forte, determina a situação no mundo”, disse Putin. O presidente russo destacou que pretende discutir com Washington o que foi debatido com Kim. “Aqui não há segredos, não há conspirações. O próprio presidente Kim nos pediu para informar o lado americano sobre nossa posição.”
Moscou defende um diálogo com Pyongyang com base em um plano definido por China e Rússia. O país já solicitou a retirada das sanções internacionais, enquanto o governo dos EUA acusou o Kremlin de ajudar a Coreia do Norte a evitar as punições.
O presidente russo também disse que está disposto a aumentar a cooperação para reduzir as tensões na Península Coreana. “Estou convencido de que a chave do sucesso está bem aqui”, afirmou Putin. “Com a participação ativa da comunidade internacional, de todos os países interessados, alcançaremos com segurança os objetivos de garantir uma paz, estabilidade e prosperidade na Península Coreana”.
Dois meses depois do grande fracasso do segundo encontro com Trump, em Hanói, o norte-coreano afirmou que teve um “momento muito bom” com Putin e declarou que deseja reavivar os “vínculos históricos” entre Rússia e Coreia do Norte.

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