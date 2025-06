Resgate

Juliana Marins: brasileira que caiu em trilha de vulcão na Indonésia é achada morta

A confirmação foi divulgada pela família na manhã desta terça-feira (24), por meio de um perfil criado nas redes sociais para acompanhar o caso

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que havia caído de um penhasco no último sábado (21) durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, foi encontrada sem vida. A confirmação foi divulgada pela família na manhã desta terça-feira (24), por meio de um perfil criado nas redes sociais para acompanhar o caso. >

Post no Instagram

As buscas, que continuavam intensas desde o acidente, foram interrompidas na noite desta terça-feira (25) devido à falta de visibilidade e às condições adversas de terreno e clima. De acordo com o Parque Nacional do Monte Rinjani, sete membros da equipe de resgate chegaram próximos ao ponto onde Juliana havia sido avistada, mas precisaram montar um acampamento aéreo por falta de segurança para prosseguir durante a noite.>