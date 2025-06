Mundo

5 mortes em 5 anos: por que o monte Rinjani, onde brasileira caiu em área de vulcão, é tão perigoso?

Nos últimos cinco anos, pelo menos cinco mortes foram registradas na região, incluindo a de escaladores portugueses, malaios e indonésios.

A queda da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, durante uma trilha no monte Rinjani, na Indonésia, volta a expor os riscos de um destino que pode ser desafiador para montanhistas no Sudeste Asiático.>

Além do terreno desafiador, o clima imprevisível — com neblina, chuvas e ventos fortes — costuma surpreender até montanhistas experientes.>

Em agosto de 2022, um alpinista português, de 37 anos, morreu ao despencar de um penhasco no cume do monte Rinjani. Ele caiu enquanto tirava uma selfie na beira do abismo. O acidente ocorreu no dia 19 de agosto e o corpo foi retirado do local no dia 22.>