Juan Guaidó perde imunidade parlamentar e pode ser preso

O presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, controlado pelo chavismo, retirou nesta segunda-feira (1), a imunidade parlamentar do líder opositor Juan Guaidó.

A decisão abre caminho para que o presidente da Assembleia Nacional, que se declarou presidente interino do país em janeiro, seja preso.O presidente do TSJ, Maikel Moreno, também bloqueou os bens do deputado e reiterou sua proibição de deixar o país.

A decisão é a última de uma série de medidas contra Guaidó e seu entorno, que começou há duas semanas, depois de a Rússia ampliar seu apoio ao regime de Nicolás Maduro, até mesmo com o envio de pessoal militar e equipamentos. O chavismo vinha hesitando agir contra o líder opositor desde janeiro, quando recebeu ameaças explícitas dos Estados Unidos sobre retaliações caso isso ocorresse.