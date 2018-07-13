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"Curiosidade"

Jovem tem de passar por cirurgia após inserir cabo USB em seu pênis

Menino chinês de 13 anos alegou que colocou o objeto em sua uretra 'por curiosidade'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 10:48

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 10:48

ovem chinês de 13 anos ficou com cabo USB preso em seu pênis Crédito: Reprodução/Heilongjiang Metropolis Channel
Um jovem chinês de 13 anos teve de passar por uma cirurgia após inserir um cabo USB em seu pênis "por curiosidade", de acordo com o canal Heilongjiang Metropolis. O cabo acabou se emaranhando e não pôde ser removido.
Seus pais ficaram preocupados e o levaram para um hospital em Linkou, noroeste da China, onde os médicos aplicaram um lubrificante numa tentativa de retirar o cabo  mas não funcionou. O menino então foi transferido para o Hospital Infantil Harbin no dia seguinte, e lá ele passou por uma cirurgia.
Os médicos cortaram uma parte do pênis e retiraram o cabo pela uretra, da mesma maneira que entrou.
O jovem ficou internado por alguns dias e foi liberado na última terça-feira, 10. A médica Xu Liyan, urologista do hospital, falou com o canal e explicou o ocorrido: "Ele cortou um lado do cabo e inseriu em sua uretra. O cabo chegou até sua bexiga, onde se emaranhou e acabou dando um nó, então, quando ele tentou puxá-lo, ficou preso".

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