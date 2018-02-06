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#SaggyBoobsMatter

Jovem lança campanha para ajudar mulheres que têm seios 'caídos'

Com o tempo, ela conseguiu apoio de diversas mulheres, tornando-se conhecida nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 23:53

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 23:53

Cansada de sofrer com sua aparência por conta de seus seios considerados 'caídos', uma jovem britânica resolveu lançar um movimento online chamado ENTITY_sharp_ENTITYSaggyBoobsMatter Crédito: Instagram | Reprodução
Cansada de sofrer com sua aparência por conta de seus seios considerados 'caídos', uma jovem britânica resolveu lançar um movimento online chamado #SaggyBoobsMatter (Peitos caídos importam, em tradução livre).
"Criei a hashtag #SaggyBoobsMatter porque as mulheres são envergonhadas quando seus corpos não agradam o olhar masculino. Peitos caídos são sub-representados. Ser sub-representado te faz se sentir um alienígena para a sociedade. Isso cria inseguranças nas pessoas que não têm a capacidade mental de valorizar a si mesmas através dos valores de outras pessoas", explicou em seu Instagram.
Com o tempo, ela conseguiu apoio de diversas mulheres, tornando-se conhecida nas redes sociais, em que costuma publicar fotos em que clama por empoderamento e reafirma que seus seios não são um problema.
Confira algumas de suas fotos e frases abaixo, em inglês:

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