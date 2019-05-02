Jaden Smith interpretará jovem Kanye West em série de TV

13/11/2018 - Jaden Smith, filho do ator Will Smith Crédito: Twitter/@officialjaden

Jaden Smith, filho do ator Kanye West em uma série de televisão para a Showtime. A informação foi confirmada ao BuzzFeed News por um representante da rede nesta quarta-feira, dia 1º. , filho do ator Will Smith , vai interpretar um jovemem uma série de televisão para a Showtime. A informação foi confirmada ao BuzzFeed News por um representante da rede nesta quarta-feira, dia 1º.

A produção intitulada Omniverse foi descrita como uma série de antologia que "examina as muitas portas da percepção". Cada episódio terá 30 minutos de duração.

Detalhes sobre a série ainda são vagos, mas sabe-se que a primeira temporada vai mergulhar no "ego por meio de uma realidade alternativa de Kanye West", segundo a rede Showtime. Smith será essa realidade alternativa.

West está ligado ao projeto como produtor executivo juntamente com Scooter Braun, mais conhecido por gerenciar as carreiras de Justin Bieber e Ariana Grande.

Além disso, Lee Sung Jin, coprodutor executivo do programa de TV Undone, da Amazon, trabalhará no projeto como escritor e produtor executivo. Outros produtores executivos incluem James Shin e Scott Manson, além de Miguel Melendez.