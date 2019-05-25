Jacaré é encontrado em boia de jacaré dentro de piscina de casa nos EUA

Família encontra jacaré tomando sol em boia de jacaré dentro de piscina de casa em Miami Crédito: Twitter

Uma família americana da Geórgia teve uma visita inusitada ao se hospedar em uma casa alugada, em Miami, nos Estados Unidos , no último final de semana. Eles flagraram um jacaré tomando sol na piscina em uma boia que era também a reprodução de um jacaré.

Em entrevista ao site Miami New Times, Dave Jacobs, que estava com a família no local para ir a um casamento, contou que no sábado (19) eles já tinham visto o animal em um lago, do lado de fora da casa. Segundo ele, o jacaré parecia estar provocando o cachorro deles, Rascal.

"Nós achamos muito fofo", disse Jacobs. "No dia seguinte, ele apareceu na piscina", completou.

A mulher de Jacobs ligou para o proprietário da casa que, então, entrou em contato com a guarda ambiental para que a remoção do animal fosse feita. A família foi informada pelas autoridades que é época de acasalamento de jacarés, por isso, eles têm sido vistos com mais frequência na área.

"Temos jacarés na Geórgia, mas eles estão apenas em áreas que não são tão povoadas, como um pântano onde ninguém mora. Mas na Flórida, eles estão na vizinhança", disse Jacobs ao site.