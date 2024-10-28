Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Irã: vencedora do Nobel da Paz presa há três anos é hospitalizada com problema cardíaco
Prisioneira política

Irã: vencedora do Nobel da Paz presa há três anos é hospitalizada com problema cardíaco

Narges Mohammadi foi detida em 2021 em Teerã por protestar contra o uso obrigatório de véu e a pena de morte no país; ela não pode receber o prêmio Nobel por estar presa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 out 2024 às 16:28

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 16:28

A iraniana Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz de 2023, foi hospitalizada após nove semanas doente, segundo informações divulgadas neste domingo, 27, por um grupo que faz campanha pela ativista.
Ela sofre de doença cardíaca e, de acordo com seu relatório médico emitido em setembro, a artéria principal de seu coração desenvolveu novamente uma complicação grave.
Narges Mohammadi não pode receber o prêmio Nobel por estar presa. Ela foi detida em 2021 em Teerã por protestar contra o uso obrigatório de véu e a pena de morte no país.
Mesmo doente, a hospitalização só ocorreu após autorização do governo iraniano. A Coalizão Liberdade para Narges afirmou em um comunicado que a ativista deve receber uma licença médica para receber tratamento abrangente para múltiplas condições. O grupo afirma que apenas transferi-la para o hospital não abordará os graves problemas de saúde causados por meses de negligência e privação.
Narges está detida na prisão de Evin, no Irã, que abriga prisioneiros políticos e pessoas com vínculos com o Ocidente. Ela já estava cumprindo uma sentença de 30 meses. Porém, em janeiro deste ano, sua pena foi acrescida em mais 15 meses. No sábado, 27, uma nova sentença adicionou mais seis meses à sua pena. O motivo, segundo autoridades iranianas, foi o seu protesto contra a execução de outro prisioneiro político na ala feminina da prisão em que está, em agosto.
A coalizão em favor da ativista disse que continua exigindo sua libertação incondicional e seu pleno acesso a cuidados médicos. Narges foi a 19ª mulher a ganhar o Prêmio Nobel da Paz e a segunda mulher iraniana depois da ativista de direitos humanos Shirin Ebadi, em 2003.
Narges tem 52 anos e manteve seu ativismo apesar de várias prisões pelas autoridades iranianas e anos atrás das grades.
Fonte: Associated Press.
*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Veja Também

A difícil escolha do Irã: escalar conflito ou se mostrar fraco frente a Israel?

Israel ataca Irã: como Teerã vai responder?

Israel bombardeia o Irã: o que se sabe sobre ataque de retaliação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Irã Paz Prêmio Nobel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados