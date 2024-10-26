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BBC Brasil

Israel bombardeia o Irã: o que se sabe sobre ataque de retaliação

A mídia estatal do Irã afirmou que várias explosões foram ouvidas na capital, Teerã.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

25 out 2024 às 21:50

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 21:50

O Exército de Israel afirmou na noite desta sexta-feira (25/10, horário de Brasília) que está fazendo "ataques direcionados contra alvos militares" no Irã.
A mídia estatal iraniana afirmou que várias explosões foram ouvidas na capital, Teerã. Ainda não se sabe exatamente que pontos foram atingidos.
Desde ataques iranianos com mísseis contra Israel em 1º de outubro, era esperada alguma retaliação por parte de Tel Aviv.
A Casa Branca afirmou "entender" que Israel está conduzindo os ataques em resposta aos ataques do Irã no início de outubro.
As forças israelenses afirmaram que, "como qualquer outro país soberano do mundo", o país teria "o direito e o dever de responder" a ataques que "o regime do Irã e seus representantes na região" têm realizado contra Israel desde 7 de outubro de 2023.
Nessa data, o grupo palestino Hamas realizou vários ataques a Israel, matando aproximadamente 1.200 pessoas e levando cerca de 250 reféns para Gaza.
Desde então, em retaliação, os ataques de Israel ao território palestino já deixaram mais de 42.840 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas.
O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), Daniel Hagari, gravou um vídeo anunciando os ataques contra o Irã nesta sexta.
Nas últimas semanas, o conflito escalou em direção ao Líbano, onde Israel realiza ofensiva contra o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, assim como o Hamas.
"Nossas capacidades defensivas e ofensivas estão totalmente mobilizadas", disse o e o exército israelense nessa sexta-feira.
"Faremos o que for necessário para defender o Estado de Israel e o povo de Israel."
Desde os ataques de 7 de outubro de 2023, analistas e governos de todo o mundo expressaram preocupação de que o conflito pudesse provocar uma reação em cadeia na região — e um confronto aberto e direto entre iranianos e israelenses.
Em 1º de abril deste ano, um ataque aéreo israelense ao consulado do Irã na Síria matou dois generais de alto escalão.
No que pareceu uma retaliação, o Irã atacou Israel com drone e mísseis em 13 abril.
No início de outubro, a Guarda Revolucionária do Irã novamente atacou Israel com mísseis, e descreveu o ataque como uma retaliação pelo assassinato em julho do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, assim como do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em setembro.
Em meados de outubro, Israel matou o líder do Hamas, Yahya Sinwar, em Gaza.

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