Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Incêndio atinge arranha-céu vizinho de prédio mais alto do mundo, em Dubai
Emirados Árabes

Incêndio atinge arranha-céu vizinho de prédio mais alto do mundo, em Dubai

Conhecido como Boulevard 8, o edifício possui 35 andares e foi tomado por chamas do lado de fora da torre na manhã desta segunda-feira (7), nos Emirados Árabes Unidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 nov 2022 às 15:47

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 15:47

Um grande incêndio atingiu um arranha-céu ao lado do edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa. O episódio aconteceu na manhã desta segunda-feira (7) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Edifício de 35 andares pegou fogo na manhã desta segunda (7) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos
Edifício de 35 andares pegou fogo na manhã desta segunda (7) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos Crédito: Twitter @davenewworld_2 | Montagem A Gazeta
De acordo com o tabloide britânico Daily Star, o edifício de 35 andares, conhecido como Boulevard 8, pegou fogo com as chamas do lado de fora da torre.
As autoridades locais informaram que as chamas surgiram durante a madrugada, por volta das 3h45, e rapidamente se espalharam e ganharam grandes proporções. A causa do incêndio ainda não foi descoberta.
Algumas imagens feitas por testemunhas mostram a fachada do arranha-céu tomada pelas chamas, com uma faixa de fogo que se estende do topo do prédio até os primeiros andares, além de marcas pretas que evidenciam os danos à edificação.
Em entrevista ao National World, Bindu Rai, que mora em frente ao prédio, detalhou o momento em que o incêndio começou e o pânico que tomou a região.
"Minha mãe acordou quando o fogo surgiu e seu quarto inteiro foi iluminado. Meu prédio fica de frente para o Boulevard 8. Pelo que pareceu, o revestimento do lado esquerdo do prédio estava pegando fogo de cima a baixo. Fui informado de que o fogo se espalhou de dentro de dois apartamentos até o resto do edifício. Mas as chamas ficaram mais visíveis no exterior".
Segundo a testemunha, muitos destroços caíram e as chamas foram controladas pela equipe do Corpo de Bombeiros.
"Todos os moradores foram evacuados com segurança e não houve feridos ou vítimas. As equipes chegaram ao local cinco minutos depois que a sala de operações foi alertada sobre o incêndio às 3h11", declarou um porta-voz da Defesa Civil.
"O comandante de campo confirmou às 4h52 que o fogo foi controlado e às 6h08, as operações foram completamente encerradas e o local foi entregue às autoridades competentes para tomar as medidas necessárias".
O arranha-céu foi construído pela grande incorporadora imobiliária Emaar, que é responsável pelo desenvolvimento da torre Burj Khalifa. O projeto faz parte dos oito edifícios que compõem o Boulevard Walk.
Segundo o jornal The National, a Emaar é uma incorporadora de construção apoiada pelo governo dos Emirados Árabes. Até o momento, a empresa não emitiu uma declaração sobre o incêndio.

Outros casos

Dubai tem um histórico de incêndios em edifícios de alto padrão nos últimos anos. Em abril, o luxuoso hotel Swissôtel Al Murooj, também próximo ao Burj Khalifa, foi palco de um incêndio de grandes proporções, que gerou danos graves ao estabelecimento.
Em outro evento, o sofisticado Address Hotel, de 63 andares, pegou fogo durante a celebração do Réveillon de 2015, na região central da cidade. Por coincidência, o edifício também está localizado perto do Burj Khalifa.
Essa situação levantou dúvidas sobre as credenciais de segurança das construções da cidade, assim como os revestimentos e outros materiais usados.

Veja Também

Acidente aéreo: avião cai em lago na Tanzânia

Mundo chega a 8 bilhões de habitantes com avanços, mas desigualdades são latentes

Turista brasileiro morre ao ser atingido por placa de gelo em caverna de Ushuaia, na Argentina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Incêndio Mundo Dubai
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura
Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados