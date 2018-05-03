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Crime

Idoso atira contra trans brasileira após 'programa' na Itália

Homem, que já tinha passagens pela polícia, foi preso em Milão

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 00:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 00:03
De acordo com a descrição da vítima, o homem atirou em sua mão com uma pistola calibre 765, que não foi encontrada Crédito: Pixabay
Um idoso, de 81 anos, foi preso, nesta quarta-feira (2), após balear uma transexual brasileira, de 36 anos, com uma pistola, em Milão, na Itália.
O homem, que possuía passagens pela polícia, havia feito um programa sexual em abril com a trans no apartamento dela, pouco antes de atirar contra ela. Segundo informações da mídia local, após o programa, o idoso pagou a transexual e foi embora. Cerca de 1 hora depois, ele voltou até a rua em que a trans estava e atirou contra ela.
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De acordo com a descrição da vítima, o homem atirou em sua mão com uma pistola calibre 765, que não foi encontrada.
O italiano está detido e cumpre prisão preventiva, mas ainda não se sabe os motivos do crime.

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