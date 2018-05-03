Idoso atira contra trans brasileira após 'programa' na Itália

De acordo com a descrição da vítima, o homem atirou em sua mão com uma pistola calibre 765, que não foi encontrada

Um idoso, de 81 anos, foi preso, nesta quarta-feira (2), após balear uma transexual brasileira, de 36 anos, com uma pistola, em Milão, na Itália.

O homem, que possuía passagens pela polícia, havia feito um programa sexual em abril com a trans no apartamento dela, pouco antes de atirar contra ela. Segundo informações da mídia local, após o programa, o idoso pagou a transexual e foi embora. Cerca de 1 hora depois, ele voltou até a rua em que a trans estava e atirou contra ela.