Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Homem tenta espantar cobra e acaba colocando fogo na própria casa
Se deu mal

Homem tenta espantar cobra e acaba colocando fogo na própria casa

Finlandês usou gasolina para espantar o réptil; tempo seco contribuiu para que as chamas se espalhassem

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 12:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 12:15
Um finlandês botou fogo na própria casa ao tentar espantar uma cobra que apareceu no local Crédito: Pixabay
Um finlandês se deu mal ao tentar espantar uma cobra de uma maneira inusitada: com gasolina. A casa em que morava acabou pegando fogo quando ele espirrou a substância no réptil. Segundo o canal finlandês Yle, o caso aconteceu na segunda-feira, 18, na cidade de Siuntio, ao oeste da capital Helsinque.
O relato dá conta que o cidadão nórdico se assustou com a cobra e resolveu lançar o que estava perto dele para tentar assustar o réptil, no caso, gasolina. Ao entrar em contato com um cortador de grama quente e em razão do calor e da falta de umidade por conta do verão finlandês, a gasolina entrou em combustão e o fogo se alastrou pelo terreno da casa.
Os bombeiros chegaram ao local antes das chamas entrarem na casa, que é de madeira, mas os danos no quintal e na garagem superaram os 15 mil euros (cerca de R$ 65 mil). Como são animais de sangue frio, as cobras saem de seus esconderijos nesta época do ano para aproveitarem o calor da luz do sol. Por isso, os encontros com esses répteis se tornam mais comuns nessa época do ano na Finlândia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados