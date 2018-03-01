Homem tem surto durante voo na Rússia e agride passageiros em avião

Passageiros tentam conter homem que agredia pessoas dentro de avião Crédito: Reprodução

Passageiros de um voo doméstico na Rússia precisaram conter um homem que aparentemente surtou dentro de um avião da companhia aérea Siberia Airlines que ia de São Petersburgo para a cidade de Novosibirsk. O homem de 47 anos, ainda não identificado, teria assediado mulheres e agredido passageiros, incluindo uma criança e um bebê.

Segundo relatos, tudo começou quando o agressor saiu de seu assento e começou a andar pelo corredor do avião insultando passageiros e sentando-se próximo a mulheres para assediá-las. Em determinado momento, de acordo com informações divulgadas pelo site britânico "Daily Mail", o homem teria tentado se despir. Depois que membros da tripulação tentaram acalmá-lo, as agressões físicas começaram.

O passageiro Stanislav Semenov testemunhou o caso e contou que, depois de agredir várias pessoas no avião, o homem foi para cima de uma menina que estava com a mãe e tentou estrangular a criança. Ele ainda teria xingado a bebê no colo de um dos passageiros e tentado nova agressão, mas foi impedido.

Depois de muita confusão, passageiros e tripulantes conseguiram amarrar o homem a um dos assentos para evitar possíveis ataques. Não houve feridos.

Policiais armados subiram a bordo assim que o voo aterrisou para prender o agressor. Mesmo dentro de uma cela do Aeroporto Internacional Tolmachevo, em Novosibirsk, o homem continuou a provocar problemas, batendo constantemente com as mãos nas grades e, mais uma vez, ficando sem camisa, precisando ser contido pelos oficiais.