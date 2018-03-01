Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Homem tem surto durante voo na Rússia e agride passageiros em avião
Pânico

Homem tem surto durante voo na Rússia e agride passageiros em avião

O homem de 47 anos, ainda não identificado, teria assediado mulheres e agredido passageiros, incluindo uma criança e um bebê

Publicado em 01 de Março de 2018 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 18:24
Passageiros tentam conter homem que agredia pessoas dentro de avião Crédito: Reprodução
Passageiros de um voo doméstico na Rússia precisaram conter um homem que aparentemente surtou dentro de um avião da companhia aérea Siberia Airlines que ia de São Petersburgo para a cidade de Novosibirsk. O homem de 47 anos, ainda não identificado, teria assediado mulheres e agredido passageiros, incluindo uma criança e um bebê.
Segundo relatos, tudo começou quando o agressor saiu de seu assento e começou a andar pelo corredor do avião insultando passageiros e sentando-se próximo a mulheres para assediá-las. Em determinado momento, de acordo com informações divulgadas pelo site britânico "Daily Mail", o homem teria tentado se despir. Depois que membros da tripulação tentaram acalmá-lo, as agressões físicas começaram.
O passageiro Stanislav Semenov testemunhou o caso e contou que, depois de agredir várias pessoas no avião, o homem foi para cima de uma menina que estava com a mãe e tentou estrangular a criança. Ele ainda teria xingado a bebê no colo de um dos passageiros e tentado nova agressão, mas foi impedido.
Depois de muita confusão, passageiros e tripulantes conseguiram amarrar o homem a um dos assentos para evitar possíveis ataques. Não houve feridos.
Policiais armados subiram a bordo assim que o voo aterrisou para prender o agressor. Mesmo dentro de uma cela do Aeroporto Internacional Tolmachevo, em Novosibirsk, o homem continuou a provocar problemas, batendo constantemente com as mãos nas grades e, mais uma vez, ficando sem camisa, precisando ser contido pelos oficiais.
A porta-voz do Ministério do Interior da Russo, Irina Volk, descartou a possibilidade da tentativa de um ataque terrorista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A vítima de voyerismo filmada na própria casa para vídeos sexuais: 'Não consigo mais dormir'
Imagem BBC Brasil
Você deve confiar em conselhos de saúde de um chatbot de IA?
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault estreia nova temporada do Saia Justa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados